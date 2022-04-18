AÖF sınav tarihleri 2022! 👩🎓Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman düzenlenecek? Sorgulamalarıa rama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Üniversite eğitimini uzaktan tamamlayan kişiler AÖF sınavlarını yakından takip ederek katılıyor ve Nisan ayında tamamlanan vize sınavlarının ardından final sınavı tarihi merak edildi. İşte tüm bilgiler...
AÖF SINAV TARİHLERİ 2022
AÖF Bahar Dönemi final sınavları 21 Mayıs ve 22 Mayıs tarihlerinde yapılacak.
Yaz okulu sınavı ise 13 Ağustos tarihinde düzenlenecek.
AÖF GEÇME NOTU KAÇ?
Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir.Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.
Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.
İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.