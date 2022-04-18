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    • 18.04.2022 16:35
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    • 18.04.2022 16:38
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    23 Nisan konuşma metni güzel ve anlamlı! Kısa ve uzun, öğretmen, öğrenci ve okul müdürü için 23 Nisan konuşma metni 2022!

    Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan için az bir zaman kaldı ve her sene okullarda etkinliklerle kutlanan bu özel gün için en güzel ve anlamlı 23 Nisan konuşma metni araştırmaları hız kazandı. İki senedir koronavirüsün gölgesinde geçen 23 Nisan bu yıl normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte yine okullarda güzel konuşmalar ile kutlanacak ve hem öğretmen hem öğrenci hem de okul müdürü için farklı olan kısa ve uzun 23 Nisan konuşma metni 2022 seçeneklerini haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    23 Nisan konuşma metni güzel ve anlamlı!

    23 Nisan konuşma metni güzel ve anlamlı! Kısa ve uzun, öğretmen, öğrenci ve okul müdürü için 23 Nisan konuşma metni 2022 sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ülkemizde dört bir yanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kutlamalar, etkinlikler yapılıcak ve öğretmenler, öğrenciler, okul müdürleri 23 Nisan konuşma metni örneklerini incelemek, okumak istiyor. Haberimizden ulaşabilirsiniz.

    OKUL MÜDÜRÜ, ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ İÇİN 23 NİSAN KONUŞMA METNİ

    23 NİSAN OKUL MÜDÜRÜ KONUŞMA METNİ

    Sayın konuklarımız

    Değerli öğretmen arkadaşlarım

    Ve elbette Sevgili öğrenciler…

    Çocuklarımız… yarınlarımız…

    İnanıyorum ki bugün hepimiz coşku doluyuz… Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yaşıyoruz… Bir ulusun yazgısının bir kişi tarafından değil, ulusun kendisi tarafından belirlendiği, ulusun kendi yolunu kendi çizdiği büyük bir devrimin sevincini yaşıyoruz… Tek önderimiz Atatürk'ün ve elbette bu büyük devrimde payı olan diğer kahramanların, egemenliği gerçek sahibi olan halka vermelerinin 99. Yılı'nı kutluyoruz… Onlar Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkmış bu ulusun, aydınlık bir yolda, aklın ve bilimin ışığında ilerleyeceğine, çağdaş dünyada hak ettiği yeri alacağına inanarak ve bu ulusa yakışanın bir kişiye kul köle olmak değil, kendi kendisinin efendisi olmak olduğunu düşünerek bunu yaptılar… Onlar inandılar ki, bu halk en nitelikli temsilcilerini ve yöneticilerini seçecek, barış, huzur ve refah içinde uygarca yaşayacak ve sizlere yani çocuklara, yani yarınlarımıza mutlu bir ülke bırakılacak… Ne var ki, bugün durup baktığımızda sizlere gerçekten güzel bir gelecek sağlamak adına, yarınlarda sizlerin bizden mutlu yaşamanız için pek de bir şey yapabildiğimizi söylememiz oldukça zor…

    Ancak, yüreğimizi karartmaya gerek yok… Çünkü, sizlerden umutluyuz…. Her biriniz fırçanızı elinize alacaksınız ve bizim, bizden öncekilerin kirlettiği bu dünyayı, bu ülkeyi siz en güzel renklerle boyayacaksınız… Sizler yarını bugünden güzel , bugünden daha yaşanılır kılacaksınız…

    Unutmayın ki, sizler bu dünyanın gerçek sahipleri, sizler soylu bir geçmişe sahip geleceğimizsiniz…

    Bilmeniz gereken şeyler de var elbette…

    Dürüst olmayı bileceksiniz…

    Çalışkan olmayı bileceksiniz…

    Vatan sevgisini bileceksiniz…

    Bayrak sevgisini bileceksiniz…

    Barışı, kardeşliği bileceksiniz…

    Birlik olmayı, beraber yaşamayı bileceksiniz…

    Onurlu olmayı bileceksiniz…

    Sorumluluk nedir bileceksiniz…

    Kurtuluş Savaşı nedir bileceksiniz…

    Çanakkale'yi bileceksiniz… Sakarya'yı, Dumlupınar'ı, İnönü'yü, Büyük Taarruz'u bileceksiniz…

    19 Mayıs ne demek, Samsun ne demek bileceksiniz… Erzurum, Amasya, Sivas'ı bileceksiniz… 29 Ekim nedir bileceksiniz…

    Yani sevgili çocuklar… Ödeviniz biraz ağır, yolunuz uzun… Bizler bu ödevde pek de geçer not alamamış olsak da…

    İnanıyorum ki sizler hep yıldızlı başarılarla yürüyeceksiniz uygarlığın ve barışın yolunda…

        Atatürk size güvendi… Biz de güveniyoruz… Sizin göreviniz bu güveni boşa çıkarmamak…

        Gördüğünüz her yerde Atatürk'ün resmine bir bakın… Göreceksiniz ki, O size bakıyor… O, sizi izliyor…

        O, bu ülkenin aydınlık yarınları için size güveniyor…

        Ben, her birinizin yüzünde aydınlık bir gelecek görüyorum…

        Sevgili çocuklar hepinizi umutla bakan gözlerinizden, sıcacık yüreklerinizden öpüyorum...

        Bayramınız kutlu olsun…

        23 NİSAN ÖĞRETMEN KONUŞMA METNİ

        Sayın Müdürüm, değerli meslektaşlarım, sevgili veliler ve bugüne anlam katan aydınlık yüzlü çocuklarım 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına hoş geldiniz.

        Çocuklar şarkı söylerken

        Kanatlanır gökyüzüne

        Melek olur.

        Çocuklar şarkı söylerken

        Sarı saçlı mavi gözlü bebek olur.

        İşte bu yüzden dünyanın bütün çocuklarını getirin buraya, kimi bir dere kenarından, kimi bir orman gölgesinden, kimi kentin kalabalık sokaklarından, kimi el değmemiş dağlarından yurdumun ,kimi vatanına hasret, kimi anasına babasına , kimi mutluluktan azade, kiminin değmemiş sevgiye eli, kimi durmadan horlanırken, kimi bambaşka dünyalar yaratır hayalleriyle. Getirin bütün çocukları.

        Bugün 23 Nisan.. Egemenlik ulusundur diyerek dünya liderlerine örnek olmuş ,çocuklar karşısındaki o mağrur duruş, o boyun büküş, o çocukluğunun yaşayamadığı her gününü küçücük yüreklere emanet etmekte hiçbir beis görmeyiş Mustafa Kemal'in en önemli özelliğidir... Teşekkürler ATATÜRK'ÜM

        Çocuklar çocuklarımız bakmaya doyamadığımız, kıyamadığımız, alınterimiz, geleceğimiz, umudumuz, yarına hazırlayıp yanında yöresinde beklediğimiz, incinmesinden korktuğumuz, ayımız, yıldızımız, gündüzken güneşimiz, yapamadıklarımız ,yaptıklarımızdan daha fazla istediğimiz, üstüne titrediğimiz , arkasından kokusunu içimize çektiğimiz getirin bütün çocukları, bayramları var bugün.El ele gönül gönüle,zararsız, ziyansız büyüttüğümüz o çocukları getirin. Hiçbir kaygı yaşamadan özgürce yaşasınlar, sıkıntı çekmeden geleceğe hazırlansınlar diye gözüne baktığımız, hiçbir hain el değmesin diye uğraştığımız çocuklarımızı getirin buraya. Bugün 23 Nisan. Ülke liderlerinin bir çoğuna mücadele anlayışı ve devlet adamlığıyla örnek olmuş hala da örnek olmaya devam eden Atatürk'ün küçücük yüreklerin, ağız dolusu çocuk gülüşlerinin önünde sevgiyle eğilişininadıdır 23 Nisan.

        Çocuklar şarkı söylerken

        23 Nisanlarda

        Pırıl pırıl saydam kanatlı

        Kelebek olur.

        Çocuklar şarkı söylerken

        23 Nisanlarda

        Dillerinde, gözlerinde

        Yüreklerinde yalnızca

        Bir dilek olur.

        Sevgili çocuklar ,

        Sizler bizim geleceğimizsiniz. Uygar, mutlu bir dünya ve aydınlık yarınlar sizlerin iyi ,bilinçli bireyler olarak yetişmenizde saklıdır. Sizlere bugünlerinizi armağan eden Mustafa Kemal ATATÜRK'e gönülden teşekkür etmek demek onun açtığı yolda ,gösterdiği hedefe yürümek demektir. Yolunuz aydınlık , yüreğiniz insan sevgisiyle dolsun.. Hepinizin bayramı kutlu olsun.

        23 NİSAN ÖĞRENCİ KONUŞMA METNİ

        Sayın Müdürüm, Değerli Öğretmenlerim, Kıymetli velilerimiz, Sevgili arkadaşlar!

        Bugün BüyükÖnder Atatürk'ün 23 Nisan 1920'de Türk Milletinin geleceği yolunda attığı adımlardan biri olan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99. Yıl dönümünde "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimize kutlu olsun.
        Hepiniz hoş geldiniz.

        Gazi Mustafa Kemal, Milli Kurtuluş savaşını başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaştı. Samsun'da başlayan mücadelenin devamında Amasya, Erzurum ve Sivas'ta yapılan kongrelerle ülkenin kurtuluşu için yine ülke evlatlarının savaşması gerekiği fikri pekişti. Ulusun egemenliği, millet eliyle gerçekleşmeliydi. Atatürk, "Tek egemenlik vardır, o da ulusal egemenlik" diyerek Cumhuriyet'e vurgu yapmıştı.

        Ankara'da 23 Nisan 1920 günü toplanan ve ülkenin her tarafından seçilerek gelen temsilciler,ülkemizin yokluk ve yoksulluk döneminde böylece çalışmaya başladı. Meclis, top sesleri altında, gaz lambası ışığında çalışmalarını aksatmadan devam ettirdi. Ulusal Kurtuluş Savaşımızı ilgilendiren tüm kararlar bu mecliste alındı.

        23 Nisan millet iradesinin yönetimde yer aldığı gündür. 23 Nisan 1920 ruhu tüm mazlum milletlere örnek olmuştur. Bununla birlikte Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen bir gündür. Dünyada kutlanan ilk Çocuk bayramıdır.
        Bu büyük gün, başta biz çocuklar olmak üzere tüm milletimiz için kutlu olsun.
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        Haberler Haberler 23 Nisan konuşma metni güzel ve anlamlı! Kısa ve uzun, öğretmen, öğrenci ve okul müdürü için 23 Nisan konuşma metni 2022!
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