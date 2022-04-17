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    • Haberler
    • 17.04.2022 08:09
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    • 17.04.2022 08:09
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    Ramazan ve Kurban Bayramı hangi tarihte?📢2022 resmi tatiller hangi güne denk geliyor, hafta içi mi yoksa hafta sonu mu? Resmi tatil günleri 2022 ne zaman?

    📢2022 resmi tatiller! Resmi tatil günleri 2022 hangileridir? Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonlarca kişi sene boyunca yapacakları tatillerin hayalini kuruyor ve bu noktada hangi zamanlarda, tarihte işe okula ara verileceğini öğrenmek istiyor. Resmi tatil günleri arasında yer alan ve 2022 yılında denk geldiği günlere yanıt verecek bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Ramazan ve Kurban Bayramı hangi tarihte?📢2022 resmi tatiller hangi güne denk geliyor, hafta içi mi yoksa hafta sonu mu? Resmi tatil günleri 2022 ne zaman?

    📢Milyonlarca kişi resmi tatil günleri 2022 ne zaman? 2022 resmi tatiller hangi güne denk geliyor, hafta içi mi yoksa hafta sonu mu sorularına yoğun bir şekilde yanıt arıyor. Özellikle çalışan kesim ve öğrenciler dinlenmenin, yolculuğa çıkmanın hayalini kurdukları ve hatta önceden planlarını yapıp biletlerini alacakları için resmi tatil günlerinin bu sene hangi tarihlere denk geldiğini öğrenmek istiyor. Hafta sonu tatiliyle birleştirerek daha uzun dinlenme şansını yakalamak isteyenlerin de merak ettiği tüm bilgileri haberimizde derledik.

    2022 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

    Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

    Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

    Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

    Ramazan Bayramı 1. gün 2 Mayıs Pazartesi

    Ramazan Bayramı 2. gün 3 Mayıs Salı

    Ramazan Bayramı 3. gün 4 Mayıs Çarşamba

    Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

        Kurban Bayramı 1. gün 9 Temmuz Cumartesi

        Kurban Bayramı 2. gün 10 Temmuz Pazar

        Kurban Bayramı 3. gün 11 Temmuz Pazartesi

        Kurban Bayramı 1. gün 12 Temmuz Salı

        Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

        Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

        Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

        RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

        Ramazan ayının önemi ve fazileti hakkında Peygamber efendimiz: "Ramazan ayının ilk gecesi olunca, cennetin bütün kapıları açılır. Ay boyunca bir tane bile kapı kapatılmaz. Allah Teâla, bir çağırıcının şöyle nida etmesini emreder:' Ey iyilik isteyen! Gel ey kötülükte ileri giden! Kendine dikkat et.' Sonra der ki: ' Yok mu bağışlanmak isteyen, o bağışlanacaktır. Yok mu bir şey isteyen, istediği verilecektir. Yok mu tövbe eden, Tövbesi kabul edilecektir.' Bu davetten yer ağarana kadar devam eder." şeklinde buyurdu.

        Ramazan'da bir farzı yerine getirmek, Ramazan dışında yetmiş farzı yerine getirmek gibidir. O ay sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir. Bu ay yardım ayıdır. Bu ay Müslümanın rızkının arttığı bir aydır kim bu ayda bir oruçluya iftar açtırırsa, bir köle azad etme sevabı alır ve günahı bağışlanır. Ayrıca Ramazan ayının başı Rahmet ortası günahlardan bağışlanma ve sonu ise cehennemden azad olma ayıdır.

        KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

        Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.
        Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
        Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.
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        Haberler Haberler Ramazan ve Kurban Bayramı hangi tarihte?📢2022 resmi tatiller hangi güne denk geliyor, hafta içi mi yoksa hafta sonu mu? Resmi tatil günleri 2022 ne zaman?
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