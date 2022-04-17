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    • Haberler
    • 17.04.2022 08:01
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    • 17.04.2022 08:01
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    🙏Sahur saat kaçta, ne kadar kaldı? Sahur için ezan ne zaman okunacak? Ramazan imsakiyesi: İl il İstanbul, Ankara, İzmir 2022 sahur saatleri...

    Tüm illerden vatandaşlar tarafından sahur saat kaçta, ne kadar kaldı? Sahur için ezan ne zaman okunacak sorularının yanıtları sıklıkla araştırılıyor. Bolluk ve bereket ayı mübarek Ramazan'da oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 2022 Diyanet takvimine göre ramazan imsakiyesini merak ediyor ve kendi şehrinde saat kaçta sahur yapacağını öğrenmek istiyor. İl il İstanbul, Ankara, İzmir 2022 sahur saatlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Ramazan imsakiyesi: İl il İstanbul, Ankara, İzmir 2022 sahur saatleri...

    Tüm illerden vatandaşlar tarafından sahur saat kaçta, ne kadar kaldı? Sahur için ezan ne zaman okunacak sorularının yanıtları sıklıkla araştırılıyor. Bolluk ve bereket ayı mübarek Ramazan'da oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 2022 Diyanet takvimine göre ramazan imsakiyesini merak ediyor ve kendi şehrinde saat kaçta sahur yapacağını öğrenmek istiyor. İl il İstanbul, Ankara, İzmir 2022 sahur saatlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

    SAHUR SAAT KAÇTA, NE KADAR KALDI?

    Ramazanın 12. günü için tüm illerin sahur ve iftar saatleri belli oldu. 13 Nisan'da Sahur Vakti şöyle olacak;

    İstanbul: 04:51

    Ankara: 04:39

    İzmir: 05:06

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    Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

    Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85). Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

        Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.

        Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

        Orucu bozan şeyler nelerdir?

        Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.
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        Haberler Haberler 🙏Sahur saat kaçta, ne kadar kaldı? Sahur için ezan ne zaman okunacak? Ramazan imsakiyesi: İl il İstanbul, Ankara, İzmir 2022 sahur saatleri...
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