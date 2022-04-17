Mayıs celbi ne zaman açıklanacak 2022? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB 2022 Mayıs celbi sevk tarihleri belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlüleri yakından ilgilendiren haber geldi ve Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) internet sitesinden duyuru yaptı. İşte detaylar...
MAYIS CELBİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü mayıs celbi askerlik sevk ve yerlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu. Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Nisan 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden ilan edilecek.
Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.
Yükümlü
Sevk Tarihleri
Kovid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler
Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup)
12 Mayıs 2022
11-12 Mayıs 2022
Erbaş/Er (2nci Grup)
09 Haziran 2022
08-09 Haziran 2022
Erbaş/Er (3ncü Grup)
21 Temmuz 2022
20-21 Temmuz 2022