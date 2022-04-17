Maske yasağının kalkması ile ilgili günlerdir vatandaşlar yeni gelişmeleri takip ediyor. Maske takma zorunluluğu kalkıyor mu? Sorusu arama motorlarında merak edilip araştırılmaya başlandı. Koronavirüsün seyrinde yaşanan düşüşle eş güdümlü maske zorunluluğunun kalkması da gündeme gelmeye başladı. Peki, Maske yasağı kalktı mı? Okullarda, AVM'lerde, otobüs, metro, metrobüslerde maske yasağı kalkacak mı? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? İşte detaylar...
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Düzenlenen toplantılarda, koronavirüs vaka oranlarındaki düşüş neticesinde açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılmıştı. Bakan Koca, yeni Bilim Kurulu toplantısında maskenin diğer alanlardaki kullanımına dair değerlendirmelerde bulunacağını belirtti.
Bu hafta içinde yapılacak Bilim Kurulu toplantı tarihi henüz belli olmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
MASKE YASAĞI KALKACAK MI?
Bakan Koca açıklamasında,''Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birisini yapmış olacak. Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu'nun toplantısında ele almış olacağız.