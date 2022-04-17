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    • Haberler
    • 17.04.2022 08:02
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    • 17.04.2022 08:02
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    Kurban Bayramı tatili kaç gün, uzatılacak mı? Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda 2022? Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu?

    Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda 2022? Kurban Bayramı tatili kaç gün, uzatılacak mı? Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her yıl merakla ve heyecanla beklenen dini bayramlardan Ramazan Bayramı'na az bir süre kala kurban ibadetini yerine getirecekler ve tatil yapmanın planlarını kuran vatandaşlar Kurban Bayramı 2022 tarihini de öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda 2022?

    Tüm illerden Müslüman vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda 2022 sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Dini bayramlarımızdan biri olan ve kurban kesme ibadeti gerçekleştirildiği için İslamiyet'te önemli bir yeri bulunan Kurban Bayramı'nın tarihi şimdiden merak konusu oldu. Diyanet dini günler 2022 takvimine göre Kurban Bayramı'nın idrak edileceği tarih belli oldu. İzinlerini ayarlayarak tatil yapma planları kuranlar ise hangi günlere denk geldiğini, ne kadar süreceğini öğrenmek istiyor. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün, uzatılacak mı? Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu?

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

    Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

    Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

    Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

    Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

    Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

    DİYANET 2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba

    Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

    Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

    Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

    Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

    Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

    Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

        Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

        Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

        Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

        Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

        Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

        Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

        Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

        Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

        Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi

        Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi

        Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma

        KURBANIN DİNİ DAYANAĞI NEDİR?

        Kurban, Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadettir. Kurbanın meşru bir ibadet olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de deliller mevcuttur. Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'in yerine bir kurbanın, Allah tarafından kendilerine fidye (kurban) olarak verildiği açıkça bildirilmektedir (Sâffât, 37/107).
        Kurbanın meşruiyetine işaret eden başka âyetler de vardır: "Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin." (Hac, 22/28), "Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık." (Hac, 22/34), "Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan yiyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşacak olan ancak, sizin O'nun için yaptığınız, gösterişten uzak amel ve ibadettir." (Hac, 22/36-37)

        Bu âyetlerde zikredilen hayvan kesiminin, et ihtiyacı temini için olmadığı, bunların ibadet amaçlı birer uygulama oldukları gayet açıktır. Et ve kanların Allah'a ulaşamayacağının, asıl olanın ihlâs ve takva olduğunun bizzat âyetin metninde yer alması bunu açıkça ortaya koymaktadır.
        Hz. Peygamber (s.a.s.) de, kurbanı bir ibadet olarak kabul etmiş ve bizzat kendisi de kurban kesmiştir. Hz. Peygamberin (s.a.s.), meşru kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kestiği bilinmektedir (Tirmizî, Edâhî, 11; bkz. Buhârî, Hac, 117, 119; Müslim, Edâhî, 17).
        Sahih hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerde, Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dâhil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade edip; bu ibadetin Allah rızası için yapılmasını tavsiye etmiştir (Tirmizî, Edâhî, 1; İbn Mâce, Edâhî, 3).
        Ayrıca hicretin ikinci yılından itibaren bugüne kadar müslümanların kurban kesmeleri, bu konuda görüş birliği olduğunu da göstermektedir (İbn Kudâme, el-Muğnî, XIII, 360).
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        Haberler Haberler Kurban Bayramı tatili kaç gün, uzatılacak mı? Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda 2022? Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu?
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