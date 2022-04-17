HAC BAŞVURULARI BAŞLADI MI, UMRE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş "Türkiye'den de artık umreci kabul edecekler" dedi. Erbaş umreye gitmek isteyen vatandaşların Ramazan'dan sonra hazırlıklarını yapabileceklerini belirtti.

2022 Ramazan'dan itibaren umrenin başlayacağı öğrenildi. Buna göre Mayıs ayından itibaren kayıtların alınması bekleniyor.

HAC ÜCRETİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Başkanlığımız süreci yakından takip etmekte ve ilgili Bakanlıkla görüşmelerini sürdürmektedir. Ülkelere tanınacak hacı adayı kontenjanları ile ilgili çalışmaların devam ettiği, Suudi Arabistan makamları tarafından çok yakın zamanda konuyla ilgili açıklamanın yapılacağı tarafımıza bildirilmiştir. Ülkelere verilecek hacı adayı kontenjanlarının belirlenmesinin ardından detaylı açıklamamız vatandaşlarımızla paylaşılacaktır" denildi.