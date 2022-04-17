Oruç tutan kişilerde ağız yaraları olabilir. Bu durum da gargara kullanmak tıbbi bir gereksinim olarak tedavi amaçlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu tarz bir sağlık problemi olan kişinin, oruçlu iken gargara yapması da orucunu bozmamaktadır. Çünkü bu kişiler, sağlıkları için gargara yapmak durumundadırlar. Dinimizde her zaman kişi sağlığı ön planda düşünülmektedir.

KULAĞA SU KAÇMASI ORUCU BOZAR MI?

Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, su boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağın yıkattırılması orucu bozmaz. Ancak kulak zarının delik olması durumunda, kulak yıkattırılırken suyun mideye ulaşması mümkündür. Bu itibarla, yıkama sırasında suyun mideye ulaşması hâlinde oruç bozulur (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263; Kâsânî, Bedâî', II, 98; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 367, 376).