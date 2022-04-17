11 ayın sultanı Ramazan tüm hızıyla sürerken oruç ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar da orucu bozan şeyler ve durumlarla ilgili araştırmalar yapıyorlar. Peki konuyla ilgili olarak en çok merak edilen sorulardan biri olan lazer epilasyon, ağda yaptırmak orucu bozar mı? Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Peki, Diyanet'e göre oruçluyken lazer epilasyon yaptırmak orucu bozar mı? Ağda yapmak, kaş bıyık aldırmak oruca engel olur mu? İşte merake dilenler!
LAZER EPİLASYON, AĞDA, KAŞ BIYIK ALDIRMAK ORUCU BOZAR MI?
Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.
Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir. Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 187,194-195).