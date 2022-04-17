Aşı orucu bozar mı? Oruçluyken aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre orucu bozan ve bozmayan durumlar neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden Müslüman vatandaşlar 30 gün boyunca Ramazan orucu ibadetini idrak edecek ve hangi durumların orucu bozduğunu öğrenmek istiyor. İşte tüm detaylar...
DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?
Vatandaştan yoğun olarak 'Oruçluyken aşı olabilir miyiz?' soruları aldıklarını belirten Ali Erbaş, "Din İşleri Yüksek Kurulu'muzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz" dedi.
Merak edilen soruya Diyanet'in resmi sitesinde şu şekilde yanıt verildi;
Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.
Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.