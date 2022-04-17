1 haftalık ara tatil uzayacak mı? Nisan 2022 okul tatili uzadı mı? Ara tatil bitti mi, uzatılacak mı? MEB SON DAKİKA DUYURULAR!

Ara tatil uzayacak mı? Sorusu gündemde milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. 8 Nisan'da başlayan ara tatilin ardından sürecin uzayıp uzamayacağı merak edildi. Peki, 1 haftalık ara tatil uzayacak mı? Nisan 2022 okul tatili uzadı mı? Ara tatil bitti mi, uzatılacak mı? İşte merak edilenler...
OKULLARDA ARA TATİL BİTTİ Mİ?
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci, ikinci ara tatile çıktı. 11 - 15 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek ara tatil sonrasında 18 Nisan Pazartesi günü itibariyle öğrenciler için ders zili yeniden çalacak.
BAKAN ÖZER'DEN ARA TATİL AÇIKLAMASI
2021- 2022 eğitim öğretim yılının 11-15 Nisan arasında yapılacak ara tatili sebebiyle MEB'in sosyal medya hesabından öğrenci ve öğretmenlere ara tatil mesajı gönderen Bakan Özer şu ifadeleri kullandı: