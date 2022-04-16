Teravih namazı 8 rekat kılınır mı? 🙏Teravih namazı 8 rekatta bir selam verilerek kılınır mı? 🙌Diyanet teravih namazı en az kaç rekat kılınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ramazan ayında kılınan teravih namazı farz değil Müslüman alemine sünnet olan bir namazdır ve ilk kez kılacak olanlar tüm bilgileri merak ediyor. Ayrıca kaç rekat kılınacağına ilişkin detayları da öğrenmek istiyor.
TERAVİH NAMAZI 8 REKAT KILINIR MI?
Teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur.
TERAVİH NAMAZI 8 REKATTA BİR SELAM VERİLEREK KILINIR MI?
Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekâtın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekât olarak da kılabilirler.
Çeşitli Hadislerden anlaşıldığına göre Peygamber (sav) teravih namazını yalnız sekiz rekat olarak kılmıştır. Fazlasını ne kılmış ne de emretmiştir. Buhari Aişe'den şöyle rivayet ediyor" Peygamber (sav) Ramazan-ı Şerif'in içinde ve dışında (nafile olarak) onbir rekattan fazla kılmazdı. Dört rekat namaz kılardı.