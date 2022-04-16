Ramazan orucu bu yıl kaç gün tutulacak, ne zaman bitiyor 2022? Bu sene kaç saat oruç tutacağız, en uzun, en kısa oruç hangi illerde?

Ramazan orucu bu yıl kaç gün tutulacak, ne zaman bitiyor? Sorusu her yıl olduğu gibi bu yılda merak ediliyor. Aynı zamanda haberimizde Bu sene kaç saat oruç tutacağız, en uzun, en kısa oruç nerede? Sorusu içinde yanıt verdik. Oruç tutacak olan milyonlarca Müslüman, sahur ve iftar vakitlerine ise Diyanet İşleri İmsakiyesi'nden ulaşabilecek. Oruç, Müslümanların sabah imsak vaktinden akşam güneş batana kadar midesini yiyeceklerden, dilini sudan, tüm duyu organlarını haramdan uzak tuttuğu bir ibadettir. Ramazan boyunca Müslümanlar gün içinde oruç tuttukları gibi, ibadet dolu da bir ay geçirirler.
KAÇ SAAT ORUÇ TUTACAĞIZ? (2022)
Bu yıl yaklaşık 15 saat oruç tutacağız. Bu saat illere ve ülkelere göre dakika bazlı farklılık gösterebilir.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, ramazan ayının ilk günü olan 2 Nisan'da en erken imsak saat 04.14'te Iğdır'da, son imsak ise 05.25'te İzmir'de gerçekleşecek.
Yine ilk gün ilk iftar saat 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, son iftar ise saat 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapılacak.
Ayrıca Kırklareli ve Sinop'ta yaşayanlar, 14 saat 27 dakika oruçlu kalacak.