👉Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 📌2022 Diyanet takvimi: Bayram tatili kaç gün sürecek? 🙏RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2022!

Müslüman alemi Nisan ayının ortasına ulaşmışken 🙏RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2022 araştırmalarını hızlandırmaya başladı. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının sonunu ifade eden, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan, sevenlerin bir araya geldiği, küslerin barıştığı Ramazan ayı için heyecan dolu bekleyiş başladı. Peki 2022 senesinde Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2022 Diyanet takvimine göre bayram tatili kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı'nda tatil yapmanın, dinlenmenin planlarını düşünenler için merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2022
Ramazan Bayramı arefe günü 1 Mayıs tarihine denk geliyor.
RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜNÜ: 2 MAYIS PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜNÜ: 3 MAYIS SALI
RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜNÜ: 4 MAYIS ÇARŞAMBA
2-3-4 Mayıs tarihleri bayram tatil olacak.
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
2-3-4 Mayıs bayram tarihlerinin 5-6 Mayıs ve hafta sonu ile birleştirilip 9 gün tatil olup olmayacağı ise merak ediliyor. Ancak 9 gün tatil gelip gelmeyeceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.