PTT Cumartesi açık mı? 📌PTT şubeleri Cumartesi günleri hizmet veriyor mu? 📂2022 PTT çalışma saatleri ve günleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Devlet kurum ve kuruluşlarından biri olan T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nde önemli pek çok işlem kolayca yapılıyor ve hafta sonu yaklaşırken vatandaşlar PTT'nin hizmete açık olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...