JGK 250 sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuru şartları neler? Jandarma uzman erbaş alımı 2022 başvuru ekranı! jsga.edu.tr başvuru kılavuzu...

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından personel alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, alınacak personeller lojistik alt branşlarda görevlendirilecek. TSK bünyesinde çalışmak isteyen adaylar uzman erbaş alımlarına ilişkin detayları ve başvuru şartlarını merak edip araştırmaya başladı. Peki, JGK 2022 Jandarma personel alımı ne zaman yapılacak? Uzman erbaş personel alım başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilen detaylar...