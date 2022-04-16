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    • 16.04.2022 08:00
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    • 16.04.2022 08:00
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    iPhone 14 ne zaman çıkacak? 📱iPhone 14 Pro Max fiyatı ne kadar? Türkiye'de kaç TL'den satılacak? iPhone 14 özellikleri neler?

    Teknoloji severler tarafından iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 Pro Max fiyatı ne kadar sorularının yanıtları sıklıkla araştırılıyor. Dünyaca ünlü teknoloji devi satış rekorları kıran iPhone akıllı cep telefonlarını yenileyerek daha üst versiyonlarını düzenli bir şekilde çıkarıyor ve son modelin özellikleri, ne kadardan alıcı bulacağı gibi bilgiler merak konusu oluyor. Peki Türkiye'de kaç TL'den satılacak? iPhone 14 özellikleri neler?

    takvim.com.tr
    iPhone 14 ne zaman çıkacak?

    iPhone 14 ne zaman çıkacak? 📱iPhone 14 Pro Max fiyatı ne kadar? Türkiye'de kaç TL'den satılacak? iPhone 14 özellikleri neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Teknolojik gelişmeleri ve akıllı telefonla ilgili son bilgileri merak edenler tarafından iPhone 14 ile ilgili bilgiler yoğun bir şekilde araştırılır oldu. İşte detaylar...

    İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

    iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinden oluşan yeni serinin Eylül 2022 tarihinde tanıtılması ve takip eden hafta içerisinde satışa sunulması bekleniyor. Yeni modellerin ülkemizdeki çıkış tarihi ise Kasım 2022 ya da Aralık 2022 olacaktır.

    İPHONE 14 FİYATI NE KADAR?

    Şu anki sızıntılar doğrultusunda iPhone 14 modelinin başlangıç fiyatının 799 Dolar olması bekleniyor. Tabii ki depolama kapasitesi daha yüksek varyantlar, daha yüksek fiyat etiketine sahip olacaktır. iPhone 14 Max için beklenen başlangıç fiyatı 899 Dolar iken iPhone 14 Pro için 1.099 Dolar ve iPhone 14 Pro Max için 1.199 Dolar olarak öne çıkıyor. Yeni modellerin ülkemizdeki fiyatlandırması, o dönemki döviz kuru ve vergiler sonrasında belirlenecektir.

        İPHONE 14 TEKNİK ÖZELLİKLER NELERDİR?

        Sızıntılara göre; iPhone 14, 6.06 inç boyutunda, OLED LTPO ekranla gelebilir. Bu sayede telefonun ekranı, 1Hz ile 120 Hz yenileme hızları içinde geçiş yapabilecek. Akıllı telefon, enerjisini ise A16 Bionic işlemcisinden alacak.

        iPhone 14 Max ve iPhone 14 Pro Max modelleri için 6.68 inç büyüklüğünde monitör bilgisi mevcut. İşlemcileri ise 14 Max için A15 Bionic, 14 Pro Max için ise A16 Bionic olacak.

        iPhone 14 modeli ise enerjisini A15 Bionic işlemcisinden alacak. Akıllı telefon, 6.06 inç büyüklüğünde, 60Hz yenileme hızında elastik OLED ekranla beraber gelecek.

        Serideki bütün modeller, 6GB RAM ile kutudan çıkacak. Ek olarak, Promotion yenileme hızını destekleyen LTPO paneli kullanılacak. Bu sayede cihazlar, yüksek monitör tazeleme hızında (120Hz) pil tüketimini en aza indirecek.

        Son ortaya çıkan teknik çizime nazaran iPhone 14, bu şekilde görünecek:

        Teknik çizimlere baktığımızda, iPhone 14 ile iPhone 13'ün ön yandan tam anlamıyla aynı bulunduğunu görüyoruz. Çentik yapısı ve butonlar, önceki nesiller ile aynı. Üstelik sektör kaynaklarına nazaran iPhone 14 ailesinin monitör seçenekleri ile iPhone 13 ailesinin monitör boyutu seçenekleri de aynı olacak.

        iPhone 14'ün arka kısım çizimlerine baktığımızda da iPhone 13 ile benzerlik görüyoruz. Ancak sektör kaynaklarına nazaran Eylül 2022'de tanışacağımız telefon, iPhone 13'e nazaran daha kalınca bir kamera çerçevesi ile gelecek. Bu arada; teknik çizimlerde arka kısımdaki Apple logosunu görememiş olabilirsiniz. Bu pek de mühim bir ayrıntılar değil zira reel modelde logonun yer alacağı sugötürmez bir reel.

        Sektör kaynaklarının iddialarına nazaran Apple, 2022 yılındaki tasavvur değişikliğini yalnızca Pro modellerde yapacak. Yukarıda da görebileceğiniz benzer biçimde iPhone 14 Pro'nun ekranı, delikli bir tasarıma haiz olacak. Telefonun arka bölümüne baktığımızda ise yeniden bir değişim olmayacak. iPhone 13 Pro tasarımına oldukça benzeyen sadece daha kalınca çerçeveye haiz olan kamera çıkıntısı, sol üst tarafta bizleri bekliyor olacak. iPhone 14 Pro'nun arka kısmının şu şekildeki görüneceği belirtiliyor:
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        Haberler Haberler iPhone 14 ne zaman çıkacak? 📱iPhone 14 Pro Max fiyatı ne kadar? Türkiye'de kaç TL'den satılacak? iPhone 14 özellikleri neler?
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