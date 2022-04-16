Dolar düşer mi, yükselir mi? 💸Dolar düşecek mi son dakika 2022? Dolar kaç TL oldu güncel fiyatlar - uzman yorumları!

Dolar fiyatları hakkında gelişmeler sıkı takibe alındı. Dolar, euro ve altında özellikle fiyatların dalgalı bir seyir göstermesiyle birlikte uzman isimlerin yaptığı açıklamalar merakla takip ediliyor. "Dolar düşer mi, yükselir mi?" sorusuyla ilgili uzman yorumları gelmeye devam ediyor. Peki, dolar ne olacak? Dolar düşecek mi son dakika 2022? İşte merak edilenler!
DOLAR/TL 14,58 SEVİYELERİNDE İŞLEM GÖRÜYOR
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 14,58 seviyelerinde işlem görüyor.
Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 14,6007'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 14,5820 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,07 azalışla 15,7960'tan, sterlin/TL yüzde 0,20 düşüşle 18,9410'dan satılıyor.