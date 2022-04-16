BİLSEM sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? 🙏BİLSEM bireysel değerlendirme sonucu sorgulama ekranı! sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. MEB tarafından düzenlenen BİLSEM ön değerlendirme devam ederken bireysel değerlendirme ile ilgili tarih bilgileri de merak edilenler arasında yer aldı. Peki sonuçlar ne zaman öğrenilebilecek?