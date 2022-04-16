ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ATA-AÖF bahar dönemi vize sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Atatürk Üniversitesi açıköğretim fakültesinde okuyan binlerce öğrenci 9-10 Nisan tarihlerinde bahar dönemi vize sınavlarına katıldı ve sonrasında sonuç sorgulama hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte ayrıntılar...
ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi sınav sonuç tarihi ile ilgili açıklama henüz yapmadı.
ATA AÖF SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (13 Nisan 2022) saat 18:00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz. Aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından da sınav sorularına itiraz edebilirsiniz. Sınav Sorularına İtiraz İşlem Kılavuzuna ulaşmak için http://www.ataaof.edu.tr/dosyalar/soruitiraz.pdf adresini tıklayınız.