Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının;



9.maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir…"11. maddesinde "(Değişik: Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato-27/11/2019-15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) 35 ve üzerinde "Başarı Notu"na sahip öğrencilerin değerlendirilmesi (laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında) öğrenci sayısı 30 ve üzerinde ise aşağıdaki gibi yapılır:a) (Değişik: Senato-27/11/2019-15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Başarı Notu Alt Sınır Değeri (35) DD harf notu alt sınır değeri olarak kullanılır.b) (Değişik: Senato-27/11/2019-15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) "Başarı Notu" 35 ve üzerinde olan öğrencilerin harf notlarının belirlenmesinde yüksek puandan düşük puana doğru Tablo 1'deki yüzdelik dilim harf notu karşılıkları kullanılır.c) (Değişik: Senato-27/11/2019-15/13) Aynı başarı puanına sahip öğrencilere yüzdelik dilime bakılmaksızın aynı harf notu verilir." denilmektedir.Yukarıda yapılan açıklamalara göre her ders için öğrencilerin başarı yüzdesinin bulunduğu dilim dikkate alınarak karşılık gelen harf notları verilmektedir.denilmektedir.