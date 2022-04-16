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    • Haberler
    • 16.04.2022 16:31
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    • 16.04.2022 16:31
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    18 Nisan okullar tatil mi? 18 Nisan Pazartesi okul var mı, ders işlenecek mi? Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2022 Tatil Takvimi!

    2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili 8 Nisan'da başlamıştı. Okullar ara tatil sürecindeyken öğrenciler ve velileri, 18 Nisan okullar tatil mi? Sorusunun yanıtını arama motorlarında sorgulamaya başladı. Bilindiği üzere 8 Nisan'dan itibaren öğrenciler ilk ara tatil sürecine girmişti. Nisan ara tatilini yapan öğrenciler tekrar okula dönüş yapacak. Peki, 18 Nisan okullar tatil mi? 18 Nisan Pazartesi okul var mı, ders işlenecek mi? Okullar ne zaman kapanacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    18 Nisan Pazartesi okul var mı, ders işlenecek mi?

    2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili 8 Nisan'da başlamıştı. Okullar ara tatil sürecindeyken öğrenciler ve velileri, 18 Nisan okullar tatil mi? Sorusunun yanıtını arama motorlarında sorgulamaya başladı. Bilindiği üzere 8 Nisan'dan itibaren öğrenciler ilk ara tatil sürecine girmişti. Nisan ara tatilini yapan öğrenciler tekrar okula dönüş yapacak. Peki, 18 Nisan okullar tatil mi? 18 Nisan Pazartesi okul var mı, ders işlenecek mi? Okullar ne zaman kapanacak? İşte merak edilenler!

    OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

    Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci, ikinci ara tatile çıktı. 11 - 15 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek ara tatil sonrasında 18 Nisan Pazartesi günü itibariyle öğrenciler için ders zili yeniden çalacak.

    Bu sebeple 18 Nisan'da okullar tatil olmayacak....

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    İkinci dönemin son ders zili ise 17 Haziran Cuma günü çalacak ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

        BAKAN ÖZER'DEN ARA TATİL AÇIKLAMASI

        2021- 2022 eğitim öğretim yılının 11-15 Nisan arasında yapılacak ara tatili sebebiyle MEB'in sosyal medya hesabından öğrenci ve öğretmenlere ara tatil mesajı gönderen Bakan Özer şu ifadeleri kullandı:



        "Eğitim milli meselemizdir ilkemizle sürdürdüğümüz yüz yüze eğitim kararlılığımıza her türlü emek ve çabasıyla destek veren tüm öğrenci ve öğretmenlerimize huzur ve esenlikle geçirecekleri bir ara tatil diliyorum. Okullarımızda sağlıkla yeniden buluşmak temennimizle…"
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        Haberler Haberler 18 Nisan okullar tatil mi? 18 Nisan Pazartesi okul var mı, ders işlenecek mi? Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2022 Tatil Takvimi!
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