16 Nisan 2022 Bugün ATA altın ne kadar, kaç TL oldu? CANLI ATA ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI: Son dakika ATA altın düşer mi, yükselir mi?

Altın alış satış fiyatları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Altın önceki güne göre yükselişte. Bugün gram altının alış fiyatı 927,88 TL, satış fiyatı ise 928,40 TL olarak kaydedildi. Peki gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını ne kadar? ATA altın ne kadar, kaç TL oldu? Altın alınır mı, satılır mı? Son dakika ATA altın düşer mi, yükselir mi? İşte altın piyasasında son durum...
16 NİSAN 2022 ATA ALTIN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
👉Bugün ATA altının alış fiyatı 6.160,00 TL, satış fiyatı ise 6.223,00 TL olarak kaydedildi.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
👉GRAM
ALIŞ: 927,20
SATIŞ: 927,96
👉ÇEYREK
ALIŞ: 1.480,63
SATIŞ: 1.514,02
👉TAM
ALIŞ: 6.107,61
SATIŞ: 6.259,79
👉YARIM
ALIŞ: 2.952,01
SATIŞ: 3.028,04
👉ONS
1.973 dolar
ALTIN DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?
Yaptığı altın yorumları ile dikkat çeken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yeni açıklaması ile de gündem oluşturdu. Memiş gram altın fiyatının 1450 TL'ye kadar çıkacağını ifade etti.
Memiş, "Her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirin. 1 ay sonraki senaryoları gördüğünüz zaman ne demek istediğimi net bir şekilde görebilirsiniz." diye konuştu.
Fiyatların bir miktar daha geri çekilebileceğinin altını çizen İslam Memiş, "Fiyatlar çöktü, sert bir şekilde geriledi. Bir miktar daha bu gerileme devam edecektir. İlk kademeli alım yapacağınız gram altın seviyesi 880 lira. Ons altın 2 bin dolar seviyesini kırmışken 1880 dolara düşeceğini söylemek de her babayiğidin harcı değil. Gram altını kademeli alabilirim, bugün de olabilir 890'dan başlayarak alabilirim. 900 lira seviyesinin üzerinden almayın. Bugün kademeli alım yapan arkadaşlar bu olumlu rüzgârın geçici olacağını düşünmeli. Bu fiyatlar düşüş anlamında kalıcı olmayacaktır" dedi.