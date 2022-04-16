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    • Haberler
    • 16.04.2022 08:02
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    • 16.04.2022 08:02
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    📌 PTT personel alımı ne zaman, başvurular nasıl yapılacak? 🔊 55 bin PTT personel alımı başvuru şartları 2022! İşte kadro dağılımı...

    Posta ve Telgraf Teşkilatı personel alımı yapacağını duyurunca binlerce kişi tarafından 55 bin PTT personel alımı başvuru şartları 2022 araştırması hız kazandı. Kariyerini Posta ve Telgraf Teşkilatı bünyesinde hedefleyenler hangi kadrolara işçi alınacağını, hangi nitelikli kişilerin istihdam edileceğini ve detayları merak ediyor. Peki PTT personel alımı ne zaman, başvurular nasıl yapılacak? İş sahibi olmanın hayalini kuran ve PTT'de yer almak isteyenlerin merak ettiği kadro dağılımını haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    📌 PTT personel alımı ne zaman, başvurular nasıl yapılacak? 🔊 55 bin PTT personel alımı başvuru şartları 2022! İşte kadro dağılımı...

    Posta ve Telgraf Teşkilatı personel alımı yapacağını duyurunca binlerce kişi tarafından 55 bin PTT personel alımı başvuru şartları 2022 araştırması hız kazandı. Kariyerini Posta ve Telgraf Teşkilatı bünyesinde hedefleyenler hangi kadrolara işçi alınacağını, hangi nitelikli kişilerin istihdam edileceğini ve detayları merak ediyor. Peki PTT personel alımı ne zaman, başvurular nasıl yapılacak? İş sahibi olmanın hayalini kuran ve PTT'de yer almak isteyenlerin merak ettiği kadro dağılımını haberimizde bulabilirsiniz.

    PTT 15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

    Posta ve Telgraf Teşkilatı tarafından henüz tarih açıklaması gelmedi, duyuru yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

    PTT PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

    PTT personel alımında büro ve gişe memuru, dağıtıcı elemanı, avukat, mimar, mühendis ve tekniker alımı yapılması bekleniyor. 35 yaşını aşmamış olma şartı aranan kadrolar için başvuru tarihlerinin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

        PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        -Türk vatandaşı olmak,
        -Askerlikle ilgisi bulunmamak
        -Kamu haklarından yasaklı bulunmamak
        -Yapılacak 'yazılı ve/veya sözlü sınavda' başarılı olmak
        -18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak
        -Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak

        -Akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek
        -Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak
        -Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak
        -Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak
        -Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak
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        Haberler Haberler 📌 PTT personel alımı ne zaman, başvurular nasıl yapılacak? 🔊 55 bin PTT personel alımı başvuru şartları 2022! İşte kadro dağılımı...
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