TUS tercihleri ne zaman, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Tıp mezunu binlerce adayın katıldığı TUS sonrası tercihler için geri sayım başladı. Peki, TUS tercihleri ve kontenjanları ne zaman açıklanacak? 2022 TUS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler...
TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TUS tercih kılavuzu ve kontenjanlar henüz belli olmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, 'TUS sonuçları 31 Martta açıklandı. Alışageldik şekilde, kontenjanların da aynı gün açıklanması gerekiyordu. Takdir edersiniz ki, şu an 15 günü bulan gecikmenin sebebi netleşmiş bulunuyor. Anlayışınız için teşekkür ederim. Birkaç güne daha ihtiyaç var. Hayırlı olsun.' dedi.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Yerleştirme işleminde, 2022-TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.
TUS tercihleri ne zaman yapılacak 2022 TUS tercih tarihi belli oldu mu Açıklama geldi
"Resmi Gazete'de yayınlandı
8 Nisan'da Meclis'te kabul edilen, içeriğini 'Uzmanlık Eğitiminde Adalet' başlığı altında özetlediğimiz 7394 sayılı kanunun ilgili maddeleri Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdi. Kanunu onaylayan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum.
SONUÇ: 1
Asistanlarımız, üniversitelerimizde ve Bakanlığımıza bağlı hastanelerde yükümlülükleri açısından eşit hale geldi. Üniversite hastanelerine yerleşen uzmanlık öğrencilerinin kadro farkından kaynaklanan eşitsizliklere son verildi.
SONUÇ: 2
Bakanlığımız kadrosuyla üniversitelerde uzmanlık eğitimi yapan asistanların, eğitimlerini tamamladıklarında şu an görevlendirme süresi kadar olan ve kuruluşlarımızda yerine getirilen hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.
SONUÇ: 3
Bakanlığımız kadrosuyla üniversitede tıp, diş hekimliği, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlardan artık yüklenme senedi, kefalet senedi alınmayacak.
SONUÇ: 4
Bu kadrolarda uzmanlık eğitimini herhangi bir sebeple sürdürmeyenlerin hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.