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    • Haberler
    • 15.04.2022 11:40
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    • 15.04.2022 11:40
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    🤲Tahiyyat duası Türkçe - Arapça okunuşu nasıl? Ettehiyyatü (Tahiyyat) anlamı nedir? Tahiyyat suresi Diyanet dinle!

    Kuran-ı Kerim'de yer alan surelerden biri de Ettehiyyatü (Tahiyyat) suresidir. Tahiyyat suresi İslam alemi için farz sayılan beş vakit namazda okunacak dualar arasında yer almaktadır. Peki Tahiyyat duası Türkçe - Arapça okunuşu nasıl? Ettehiyyatü (Tahiyyat) anlamı nedir? İşte Tahiyyat suresi Diyanet dinle!

    🤲Tahiyyat duası Türkçe - Arapça okunuşu nasıl? Ettehiyyatü Tahiyyat anlamı nedir? Tahiyyat suresi Diyanet dinle!

    Tahiyyat duası Ettehiyatü duası olarak da bilinmektedir. Özellikle namaz sırasında da okunması gereken sureler içerisinde yer alan bu dua Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yoğun olarak araştırılıyor. Peki Tahiyyat duası Türkçe - Arapça okunuşu nasıl? Ettehiyyatü (Tahiyyat) anlamı nedir?

    Namazda okunacak dualar arasında yer alan Tahiyyat duasının Türkçe - Arapça okunuşu şöyle:

    TAHİYYAT DUASI OKUNUŞU ARAPÇA

    Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.

    Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü

    ve rahmetullâhi ve berakâtüh,

    Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.

    Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh

    ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

    TAHİYYAT DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU VE ANLAMI

    Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler

    Allâh-ü Te'âlâ'ya mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâm,

    rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve

    Allah'ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun.

    Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ birdir ve yine şahâdet

    ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve Rasûlüdür.

        TAHİYYAT DUASI FAZİLETLERİ NELERDİR?

        Peygamber Efendimiz (s.a.v) "Ettehiyattü duasını" Kur'an'dan bir sûre öğretir gibi ashabına öğretmiştir. (İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 24).

        Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v); "Her iki rekâtta oturduğunuz zaman; "et-tehıyyâtü lillâhhi... deyin" (Müslim, Salât, 24; Ebû Dâvud, Salât, 122) buyurmuştur.

        TAHİYYAT DUASI NE ZAMAN OKUNUR?

        Tahiyyat duası, namazın ilk ve son oturuşlarında okunmaktadır. İki rekâtlı namazların ikinci rekâtında, üç rekât kılınan namazların ikinci ve üçüncü rekâtındaki oturuşlarda okunmalıdır. 4 rekâtlı namazların ikinci ve 4. rekâtındaki oturuşlarında okunur.
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        Haberler Haberler 🤲Tahiyyat duası Türkçe - Arapça okunuşu nasıl? Ettehiyyatü (Tahiyyat) anlamı nedir? Tahiyyat suresi Diyanet dinle!
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