🕝ŞANLIURFA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ || Şanlıurfa oruç sahur ve iftar saat kaçta? Diyanet Şanlıurfa ilçeleri sahur ve iftar saatleri!

ŞANLIURFA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ || Ramazan coşkusu tüm Türkiye'yi sardı. İlk sahur için heyecanlı bekleyiş devam ederken vatandaşlar bir yandan bulundukları ilde sahur ve iftar için ezanın saat kaçta okunacağını merak ediyor. Bu kapsamda internet arama motorlarında Şanlıurfa ilk oruç sahur ve iftar saat kaçta? sorusu araştırılıyor. Bu yıl Ramazan ayının ilk gününde oruç en erken Iğdır ve Hakkari'de açılacak. En son ise Çanakkale ve Edirne'de iftar ezanı okunacak. İşte Diyanet Şanlıurfa ilçeleri sahur ve iftar saatleri!