🧆🥛Sahurda susatmayan yiyecekler, içecekler nelerdir? 🍽 Sahurda ne yenmeli, neler yenmez? 🍵Tok tutan yiyecekler hangileri?

SAHURDA NASIL BESLENİLMELİ?

Oruç tutanların sahura kalkmasını ve sahurda kahvaltı yapmalarını tavsiye ettiklerini belirten Dyt. Nurdan Çeliktaş, "Sahur yemeğinde süt, yoğurt, peynir gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı ya da çorba, sebze ve zeytinyağlı gibi hafif yemeklerden oluşan bir öğün tercih edilmeli. Gün içerisinde aşırı acıkma problemi olanların ise midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktiren kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi yemekleri uygun şekilde tüketmesini ve aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile unlu gıdalardan uzak durmasını tavsiye ediyoruz. Ayrıca, 2-2,5 litre arasında su tüketilmelidir. Tek seferde yüksek miktarda değil iftar sahur arasında dağıtılarak içilmelidir" dedi.

SAHURDA YENMEMESİ GEREKEN YİYECEKLER?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, "Oruç tutan herkes mutlaka sahura kalkmalı ve sahurda protein içeriği yüksek, uzun süre tok tutmayı sağlayan, ekstra susuzluk hissine neden olmayacak yiyeceklerle hafif ve doyurucu bir öğün yapmalıdır. İşte sahurda yenmemesi gereken yiyecekler...