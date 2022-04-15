Ramazanda hangi tesbihler çekilir? 🙏Günlük çekilmesi gereken tesbihler ve sayısı nedir? Ramazan ayında çekilecek zikirler neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bin aydan daha hayırlı olarak bilinen Kadir Gecesi'ni de içerisinde bulunduran Ramazan heyecanla bekleniyordu ve bol bol ibadetlerle geçirilecek olan bu ayda çekilecek tesbihler ve zikirlerle ilgili bilgileri haberimizde derledik.
RAMAZAN AYINDA NASIL TESBİH ÇEKİLİR?
Ramazan ayının 1 ve 10. Günleri arasında günde 100 defa Ya Erhamerrahimin tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey iman edenlerin en merhametlisi) anlamına gelir.
Ramazan ayının 11 ve 20. Günleri arasında günde 100 defa Ya Gaffarez Zünü tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey günahları bağışlayan) anlamına gelir.
Ramazan ayının 21 ve 30. Günleri arasında günde 100 defa Ya Atikarrikab tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey iyileri koruyan) anlamına gelir.
RAMAZAN AYINDA ÇEKİLECEK ZİKİRLER NELER?
Ramazan ayının ilk 10 günü çekilecek zikirler şu şekildedir;
Ya Erhamerrahemin tesbihi çekilir. Ya erhamerrahemin demek "Ey iman edenlerin en merhametlisi! " demektir. Bu zikiri günde 100 defa çekebilirsiniz.
Ramazan ayının 10 ve 20 gün arası için;
" Ya Gaffarez Zünub " teshibi çekilir. Bu zikiride 10 günden sonra günde 100 defa çekebilirsiniz. En az 100 olmak üzere daha fazla da çekebilirsiniz. Ya Gaffarez Zünub zikirinin anlamı "Ey günahları bağışlayan" dır.
Ramazan ayının 20 ve 30 gün arası ise,
"Ya Atikkaribab" zikrini çekebilirsiniz. Ya atikarribab "Ey iyileri koruyan anlamını taşımaktadır.