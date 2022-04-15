İlave tediye ne zaman yatacak? İşçi ikramiyeleri hangi tarihte hesaplara yatırılacak? Nisan 2022 4/D’li taşeron işçiye ilave tediye ödemesi kaç TL oldu?

Tediyeler ne zaman yatacak 2022? 4/D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemesi verilecek mi? Tediye ödemesi ne kadar? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Nisan ayının gelmesiyle birlikte en merak edilen konuların başında geliyor ve hangi işçilerin ne zaman bu ödemeyi alacağına ilişkin detaylar araştırılıyor. Yaklaşık 700 bin işçiyi kapsayan 13 günlük ikramiyeler bu ay yatırılacak. Peki, İlave tediye ne zaman yatacak? İşçi ikramiyeleri hangi tarihte hesaplara yatırılacak? 4/D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemesi kaç TL oldu? İşte merak edilenler...
İŞÇİ İKRAMİYELERİ (TEDİYE) NE ZAMAN YATACAK?
Yaklaşık 700 bin işçiyi kapsayan 13 günlük ikramiyeler 29 Nisan'da yatırılacak. İkramiyeler her yıl 52 gün üzerinden alınıyor.
İŞÇİYE 26 GÜNLÜK BİR ÖDEME DAHA YAPILACAK
Kamu işçilerine ayrıca, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük bir ödeme daha yapılacak. Bu ödemenin takvimi de Temmuz'da belirlenecek. Ödemeler maaşa göre değişecek.
İŞÇİYE İKRAMİYE (TEDİYE) ÖDEMESİNDE KİM, NE KADAR ALACAK?
Asgari ücretli bir işçiye bu yıl 52 gün üzerinden brüt 8 bin 673, net 6 bin 200 lira ödeme yapılırken, 13 günlük ödeme net bin 550 lira olacak. Yani bu ay yapılacak en düşük ödeme bin 550 lira olacak. Maaşı brüt 7 bin 500 lira olan işçiye ise bu yıl toplam 9 bin 293, bu ay 13 günlük ödeme olarak 2 bin 323 lira verilecek.
ÖDEME TARİHLERİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTI!
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek ilave tediyenin süreleri belirlenmişti.