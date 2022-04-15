Hafta sonu noter açık mı 2022? 📣16-17 Nisan Cumartesi-Pazar nöbetçi olan noterlerin listesi! 🔊Türkiye Noterler Birliği çalışma saatleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Hafta içi işlemlerini yetiştiremeyenler hafta sonu noterlerin ya da nöbetçi noterlerin kendi şehrinde hizmet verip vermediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar tüm bilgileri haberimizde bulabilir.
HAFTA SONU NOTER AÇIK MI 2022?
Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder. Öğleden sonra bir saatlik aradan sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.
Nöbetçi noterlik mesai saati Cumartesi: 09.00 - 16.00; Pazar günü: 10.00 - 14.00 saatleri arası hizmet vermektedir.
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NOTERDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?
Noterde yapılan işlemlerin bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Şirket sözleşmesi,
Evlenme sözleşmesi,
Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,
Zilyetlik devri sözleşmesi,
Miras taksimi G. menkul,
Hibe vaadi sözleşmesi,
Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,
Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),