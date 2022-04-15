Boya kokusu orucu bozar mı? Saç boyatmak orucu bozar mı? 🙏Diyanet orucu bozan ve bozmayan durumlar nelerdir?

SAÇ BOYATMAK ORUCU BOZAR MI?

Saç boyatmak orucu bozmaz. Diyanet İşler Başkanlığı'nın saç boyatmak orucu bozar mı sualine verdiği yanıt şu şekildedir:

Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.

Oruç tutanların deodorant, parfüm veya kolonya kullanmaları, bunları koklamaları caizdir. Kolonya, parfüm ve krem yemek ve içmek sınıfına dahil olmadığımdam orucu bozmazlar.