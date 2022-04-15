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    • Haberler
    • 15.04.2022 08:08
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    • 15.04.2022 08:08
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    Bebek emziren anne oruç tutabilir mi Diyanet? Emziren anne oruç tutarsa sütü azalır mı?

    Din İşleri Yüksek Kurulu resmi sitesinde yer alan bilgilerde 'Bebek emziren anne oruç tutabilir mi Diyanet? Emziren anne oruç tutarsa sütü azalır mı?' sorularına yanıt verildi. Ramazan ayı yaklaşırken, oruç tutma konusunda özellikle çocuklu kadınlar tedirginlik yaşıyor. Hamileler ve emziren annelerin oruç tutup tutamayacağı merak konusu oldu. Konuyu gündeme getiren anneler için Diyanet'ten açıklama geldi. İşte detaylar...

    Bebek emziren anne oruç tutabilir mi Diyanet? Emziren anne oruç tutarsa sütü azalır mı?

    Din İşleri Yüksek Kurulu resmi sitesinde yer alan bilgilerde 'Bebek emziren anne oruç tutabilir mi Diyanet? Emziren anne oruç tutarsa sütü azalır mı?' sorularına yanıt verildi. Ramazan ayı yaklaşırken, oruç tutma konusunda özellikle çocuklu kadınlar tedirginlik yaşıyor. Hamileler ve emziren annelerin oruç tutup tutamayacağı merak konusu oldu. Konuyu gündeme getiren anneler için Diyanet'ten açıklama geldi. İşte detaylar...

    RAMAZAN NE ZAMAN?

    Ramazan ayı 2022 yılında 2 Nisan'da başlayıp 2 Mayıs'ta sona erecek. Ramazan Bayramı da mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü ise 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

    BEBEK EMZİREN ANNE ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

    Gebelik ya da çocuk emzirmek Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerdendir. Din İşleri Yüksek Kurulu resmi sitesinde yer alan bilgiye göre; hamile veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde oruç tutmayabilirler.

    Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi, onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler de bulunmaktadır (Nesâî, Sıyâm, 51, 62; İbn Mâce, Sıyâm, 12).

    ORUÇ TUTAMAYAN KADINLAR KAZA ORUCU MU TUTAR?

    Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza ederler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 269).

        EMZİREN ANNE ORUÇ TUTARSA SÜTÜ AZALIR MI?

        Uzun süre devam eden açlık, susuzluk, yorgunluk ve uykusuzluk gibi nedenler, emzirme döneminde oruç tutan annenin süt miktarını etkileyebilir. Özellikle vücudun uzun saatler susuz kalması, süt üretimini etkileyerek süt miktarında azalmaya yol açabilir.

        Sütün miktarı kadar içeriği ve zenginliği de önem taşır. Emziren annenin oruç tutması halinde, sütün içeriğinde farklılık oluşabilir. Anne sütünde bulunan A, C ve E vitaminleri dışındaki vitamin seviyeleri de düşebilir. Bu nedenle emzirirken oruç tutmak anne sütündeki bazı besin değerlerinin düşmesine sebep olabilir. Özellikle doğumu takip eden ilk 6 ay yani sadece anne sütü ile beslenen bebeklerin annelerinin oruç tutmaması tavsiye edilir. Bu nedenle oruç tutacak annelerin süt içeriğinin etkilenmemesi için beslenme ve diyet uzmanıyla birlikte beslenme programı oluşturmasını önerilir.
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