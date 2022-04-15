Bebek emziren anne oruç tutabilir mi Diyanet? Emziren anne oruç tutarsa sütü azalır mı?

RAMAZAN NE ZAMAN?

Ramazan ayı 2022 yılında 2 Nisan'da başlayıp 2 Mayıs'ta sona erecek. Ramazan Bayramı da mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü ise 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

BEBEK EMZİREN ANNE ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Gebelik ya da çocuk emzirmek Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerdendir. Din İşleri Yüksek Kurulu resmi sitesinde yer alan bilgiye göre; hamile veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde oruç tutmayabilirler.

Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi, onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler de bulunmaktadır (Nesâî, Sıyâm, 51, 62; İbn Mâce, Sıyâm, 12).