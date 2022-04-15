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    • Haberler
    • 15.04.2022 10:23
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    • 15.04.2022 10:23
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    🚀Batan Rus Kruvazörü Moskva hangi füzeyle, nasıl vuruldu? Neptün füzesi nedir, hangi ülkenin? Neptün füzesi özelliklerinin tamamı!

    Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi olan Moskva'nın durumu hakkında Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. 24 Şubat'ta başlayan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken edinilen son bilgiye göre Yılan Adası'nı kuşatan Moskva isimli Rus gemisi hasar aldı. Tüm dünyanın yakından takip ettiği savaşta Rusya'nın önemli gemileri arasında yer alan Moskva'nın batıp batmadığı merak ediliyor. Peki Rus Kruvazörü Moskva battı mı? Moskva hangi füzeyle, nasıl vuruldu? Neptün füzesi nedir, hangi ülkenin? Neptün füzesi özellikleri nelerdir? İşte yanıtları...

    🚀Batan Rus Kruvazörü Moskva hangi füzeyle, nasıl vuruldu?

    'Batan Rus Kruvazörü Moskva hangi füzeyle, nasıl vuruldu? Neptün füzesi nedir, hangi ülkenin? Neptün füzesi özellikleri nelerdir?' soruları Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken yoğun olarak araştırılıyor. Yaşanan son gelişmelere göre Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi Moskva'yı vurduğunu açıklarken, Rusya Savunma Bakanlığı da geminin battığını bildirdi. Ukrayna'nın Neptün füzesinin hedefi olan geminin isabet aldıktan sonra gönderdiği yardım sinyalleri de ortaya çıktı. İşte son dakika gelişmenin ayrıntıları...

    BATAN RUS KRUVAZÖRÜ MOSKVA HANGİ FÜZEYLE, NASIL VURULDU?

    Rusya Devlet Başkanı Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş halen devam ediyor. Tüm dünyanın yakından takip ettiği savaş ülkenin farklı kentlerinde sürerken denizde de çatışmalar oluyor. Son olarak Ukrayna'nın Neptün füzesi Rus donanmasına ait 'Moskva' isimli kruvazör gemisini vurdu.

    Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestovich, 'Yılan Adası'nı kuşatan Moskva isimli 510 mürettebatlı gemi vuruldu' dedi. Odessa Valisi Maksim Marchenko da 'Moskva isimli gemi Yılan Adası'ndaki askerlerimizin defettiği yere gitti. Neptün isimli roketler Rus gemisine ağır hasarlar verdi. Yaşasın Ukrayna' açıklamasında bulundu.

    BİR AÇIKLAMA DA RUSYA'DAN GELDİ: GEMİ BATTI!

    Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi olan Moskva ile ilgili Rus tarafından da açıklama geldi.

    Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Moskova kruvazörü varış limanına çekilmesi sırasında mühimmatın patlaması sonucu gövdesinde oluşan hasar nedeniyle gemi dengesini kaybetti. Fırtınalı deniz koşullarında gemi battı. Daha önce bildirildiği gibi, kruvazörün mürettebatı bölgedeki Karadeniz filosu gemilerine tahliye edildi" denildi.

    SOS MESAJI DEFİŞRE OLDU

    Ukrayna'nın Neptün füzesinin hedefi olan geminin isabet aldıktan sonra gönderdiği yardım sinyalleri ortaya çıktı.

    İngiliz SKY News'ta yer alan habere göre, Açık kaynaklı istihbarat analistleri, savaş gemisinden mors koduyla 'SOS' ve 'batıyoruz' sinyalleri tespit etti.

    Saldırıların ilk günlerinde Yılan Adası'nı çevreleyen Rus askerleri, adada görevli 13 Ukraynalı askere 'teslim olun' çağrısı yapmıştı.

    Roman Gribov isimli asker ise eline aldığı telsizle Rus askerlerine teslim olmayacaklarını ifade etmişti.

    Rusya'nın askerlere yaptığı uyarı ve Ukraynalı muhafızların verdiği cevapların ses kaydı bugün sosyal medyaya düşmüş, ses kaydında, Ukraynalı askerlerin Rusya'nın 'teslim olun' çağrısına 'Defol git' diyerek cevap verdiği duyulmuştu.

    Bunun üzerine adaya saldırıda bulunan Ruslar, 13 askeri esir almıştı.

    'UKRAYNA'NIN EN CESUR ASKERİ'

    Esaretinin sona ermesinin ardından Gribov, geçtiğimiz günlerde memleketi Ukrayna'nın Çerkasi kentine döndü.

    Sosyal medya kullanıcıları tarafından 'Ukrayna'nın en cesur askeri' olarak adlandırılan Gribov, Çerkasi'ye dönmesinin ardından Çerkasi Valisi İgor Taburets tarafından madalya takılarak ödüllendirildi.

        MOSKOVA KRUVAZÖRÜ NEDİR?

        Moskova kruvazörü, Sovyetler Birliği döneminde, halen Ukrayna'ya ait olan ve işgal sonrası Rus birliklerinin sık sık bombaladığı ülkenin güneyindeki Mykolaiv kentinde inşa edildi.

        186 metre uzunluğundaki gemi 1979'da denize indirildi, ilk adı Slava'ydı. Daha sonra adı Moskova olarak değiştirilen gemi, 2000'de Karadeniz filosunun kalbi oldu, 2020'de tadilattan geçirildi.

        Kruvazör, 16 adet 700 kilometrelik menzile sahip P-1000 Vulkan tipi gemi savar füzeleri ile S-300 hava savunma sistemiyle donatıldı.

        2015'te Akdeniz'de Rus donanmasının daimi görev gücünün yönetildiği gemi, Suriye'deki Rusya'ya ait Hmeymim Hava Üssü'nün korunmasında da önemli rol oynamıştı.

        NEPTÜN FÜZESİ NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

        280 kilometrelik bir menzile sahip olan Neptün füzesi, saatte 900 kilometre saatlik bir hıza sahiptir. Aynı anda 24 füze fırlatabilme kapasitesine sahip olan rampalar, kısa süre içerisinde 144 füze fırlatma özelliğine sahiptir.

        Neptün füze sistemi, bağımsız olarak hareket eden kruvazörler, muhripler, fırkateynler, korvetler, tank ve personel çıkarma gemileri ve nakliye gemilerine karşı savunma faaliyeti icra etmek için tasarlanmış, gemisavar füzeye sahip kara tabanlı bir seyir füzesi sistemidir. Sistem, olumsuz hava koşullarında, radyo-kontrast (Xray ışınlarını geçirmeyen) hedeflere karşı, savunma ateşinin yetersiz kaldığı veya düşmanın radyo-elektronik karıştırma yaptığı durumlarda da faaliyet gösterebiliyor.

        Bir Neptün bataryası, 24 adet R-360 gemisavar füzesi ile 6 adet USPU-360 platformunu içeriyor. RK-360MT "Neptün" sistemi; seyyar komuta merkezi (RKP-360), fırlatma aracı (USPU-360), füze taşıyıcı araç (TM-360) ve güç aracından (TZM-360) oluşmaktadır. R-360 füzesi 870 kg ağırlığında olup, harp başlığının ağırlığı ise 150 kg'dır. Füzenin menzili 280 km'ye kadar çıkarken ve hızı yaklaşık 900 km/saattir. Yüzeyden 3 ila 10 metre yükseklikte uçabilir. Bir rampa aynı anda 24 füzeye kadar fırlatabilir; böylece 6 rampanın tam bir salvosunda 3-5 saniyelik bir süre içinde 144 füze fırlatılabilir.

        Ukrayna, "KB Luch" tarafından üretilen kıyı konuşlu gemisavar seyir füzeleri RK-360MT'lerin yani "Neptün" sisteminin tedariki için Endonezya Cumhuriyeti ile bir mutabakat anlaşması imzaladı. Endonezya ile ihracatı için mutabık kalınırken Ukrayna ordusu da ilk Neptün gemisavar füze sistemlerini 2021 yılı içerisinde teslim aldı.
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        Haberler Haberler 🚀Batan Rus Kruvazörü Moskva hangi füzeyle, nasıl vuruldu? Neptün füzesi nedir, hangi ülkenin? Neptün füzesi özelliklerinin tamamı!
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