🚀Batan Rus Kruvazörü Moskva hangi füzeyle, nasıl vuruldu? Neptün füzesi nedir, hangi ülkenin? Neptün füzesi özelliklerinin tamamı!

'Batan Rus Kruvazörü Moskva hangi füzeyle, nasıl vuruldu? Neptün füzesi nedir, hangi ülkenin? Neptün füzesi özellikleri nelerdir?' soruları Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken yoğun olarak araştırılıyor. Yaşanan son gelişmelere göre Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi Moskva'yı vurduğunu açıklarken, Rusya Savunma Bakanlığı da geminin battığını bildirdi. Ukrayna'nın Neptün füzesinin hedefi olan geminin isabet aldıktan sonra gönderdiği yardım sinyalleri de ortaya çıktı. İşte son dakika gelişmenin ayrıntıları...
BATAN RUS KRUVAZÖRÜ MOSKVA HANGİ FÜZEYLE, NASIL VURULDU?
Rusya Devlet Başkanı Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş halen devam ediyor. Tüm dünyanın yakından takip ettiği savaş ülkenin farklı kentlerinde sürerken denizde de çatışmalar oluyor. Son olarak Ukrayna'nın Neptün füzesi Rus donanmasına ait 'Moskva' isimli kruvazör gemisini vurdu.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestovich, 'Yılan Adası'nı kuşatan Moskva isimli 510 mürettebatlı gemi vuruldu' dedi. Odessa Valisi Maksim Marchenko da 'Moskva isimli gemi Yılan Adası'ndaki askerlerimizin defettiği yere gitti. Neptün isimli roketler Rus gemisine ağır hasarlar verdi. Yaşasın Ukrayna' açıklamasında bulundu.
BİR AÇIKLAMA DA RUSYA'DAN GELDİ: GEMİ BATTI!
Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi olan Moskva ile ilgili Rus tarafından da açıklama geldi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Moskova kruvazörü varış limanına çekilmesi sırasında mühimmatın patlaması sonucu gövdesinde oluşan hasar nedeniyle gemi dengesini kaybetti. Fırtınalı deniz koşullarında gemi battı. Daha önce bildirildiği gibi, kruvazörün mürettebatı bölgedeki Karadeniz filosu gemilerine tahliye edildi" denildi.
SOS MESAJI DEFİŞRE OLDU
Ukrayna'nın Neptün füzesinin hedefi olan geminin isabet aldıktan sonra gönderdiği yardım sinyalleri ortaya çıktı.
İngiliz SKY News'ta yer alan habere göre, Açık kaynaklı istihbarat analistleri, savaş gemisinden mors koduyla 'SOS' ve 'batıyoruz' sinyalleri tespit etti.
Saldırıların ilk günlerinde Yılan Adası'nı çevreleyen Rus askerleri, adada görevli 13 Ukraynalı askere 'teslim olun' çağrısı yapmıştı.
Roman Gribov isimli asker ise eline aldığı telsizle Rus askerlerine teslim olmayacaklarını ifade etmişti.
Rusya'nın askerlere yaptığı uyarı ve Ukraynalı muhafızların verdiği cevapların ses kaydı bugün sosyal medyaya düşmüş, ses kaydında, Ukraynalı askerlerin Rusya'nın 'teslim olun' çağrısına 'Defol git' diyerek cevap verdiği duyulmuştu.
Bunun üzerine adaya saldırıda bulunan Ruslar, 13 askeri esir almıştı.
'UKRAYNA'NIN EN CESUR ASKERİ'
Esaretinin sona ermesinin ardından Gribov, geçtiğimiz günlerde memleketi Ukrayna'nın Çerkasi kentine döndü.
Sosyal medya kullanıcıları tarafından 'Ukrayna'nın en cesur askeri' olarak adlandırılan Gribov, Çerkasi'ye dönmesinin ardından Çerkasi Valisi İgor Taburets tarafından madalya takılarak ödüllendirildi.