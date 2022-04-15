Ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2022 Ara tatilde idareciler, öğretmenler okula gelecek mi, seminer olacak mı? MEB duyurular

'Ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2022 Ara tatilde idareciler, öğretmenler okula gelecek mi, seminer olacak mı?' soruları Nisan ara tatilinin yaklaşmasıyla birlikte yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri önümüzdeki hafta ara tatile girecek. Tatilin başlangıç ve bitiş tarihinin yanı sıra, öğretmenlerin ve idarecilerin okula gelip gelmeyeceği de merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin sıcak açıklamalarda bulundu ve merak edilen bu soruların yanıtlarını verdi. İşte Özer'in o açıklamaları ve MEB 2022 tatil takvimi...

MEB TATİL TAKVİMİ 2022: ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

MEB 2022 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimine göre ikinci dönem ara tatil 11 Nisan Pazartesi günü başlayıp, 15 Nisan Cuma günü bitecek. Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapmış olacak. Dersler de tekrar 18 Nisan Pazartesi günü yüz yüze eğitim şeklinde devam edecek. İşte takvim;