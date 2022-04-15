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    • Haberler
    • 15.04.2022 08:03
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    • 15.04.2022 08:03
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    Ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2022 Ara tatilde idareciler, öğretmenler okula gelecek mi, seminer olacak mı? MEB duyurular

    Yüz yüze eğitim son sürat devam ederken yakın zamanda milyonlarca öğrenci Nisan ara tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) ara tatil ile ilgili son dakika duyuru yapıldı. Başta öğrenciler ve velileri olmak üzere, idareciler, öğretmenler MEB'in Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek ara tatil ile ilgili duyurularını araştırıyor. Gündemde yer alan 'Ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2022 Ara tatilde idareciler, öğretmenler okula gelecek mi, seminer olacak mı?' sorularına yanıt veren MEB'in güncel duyuruları haberimizde!

    Gülistan Başköy
    takvim.com.tr
    Ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2022 Ara tatilde idareciler, öğretmenler okula gelecek mi, seminer olacak mı? MEB duyurular

    'Ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2022 Ara tatilde idareciler, öğretmenler okula gelecek mi, seminer olacak mı?' soruları Nisan ara tatilinin yaklaşmasıyla birlikte yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri önümüzdeki hafta ara tatile girecek. Tatilin başlangıç ve bitiş tarihinin yanı sıra, öğretmenlerin ve idarecilerin okula gelip gelmeyeceği de merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin sıcak açıklamalarda bulundu ve merak edilen bu soruların yanıtlarını verdi. İşte Özer'in o açıklamaları ve MEB 2022 tatil takvimi...

    MEB TATİL TAKVİMİ 2022: ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

    MEB 2022 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimine göre ikinci dönem ara tatil 11 Nisan Pazartesi günü başlayıp, 15 Nisan Cuma günü bitecek. Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapmış olacak. Dersler de tekrar 18 Nisan Pazartesi günü yüz yüze eğitim şeklinde devam edecek. İşte takvim;

    2022 ARA TATİLDE İDARECİLER, ÖĞRETMENLER OKULA GELECEK Mİ, SEMİNER OLACAK MI?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon programında "Yüz yüze eğitimle ayakta durabilmek, bunun iradesini öğretmenlerimizle, bütün okul yöneticilerimizle, tüm il müdürlerimizle, ilçe milli eğitim müdürlerimizle gösterebilmek çok önemli bir başarı hikayesi. Bunu unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu 11-15 Nisan tarihleri arasında öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin okula gitmeleri zorunluluğunu kaldırıyoruz. Mesleki gelişim için öğretmen bilişim ağı oluşturduk o platformlardaki eğitimlere istedikleri yerlerden katılabilirler" dedi.

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    Okullarda ikinci dönem eğitimi 7 Şubat 2022 Pazartesi ile 17 Haziran 2022 Cuma tarihleri arasında olacak. Yani 17 Haziran 2022 Cuma günü okullar kapanacak ve öğrenciler yaklaşık 2,5 aylık yaz tatiline girecekler.
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