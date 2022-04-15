Abdullah Özdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir ne iş yapıyor, mesleği ne?

SON DAKİKA HABERİ || Lokman Çağırıcı'nın sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinin ardından AK Parti'nin Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu. Sıcak gelişmenin ardından 'Abdullah Özdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? AK Parti'nin Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir ne iş yapıyor, mesleği ne?' soruları gündeme geldi. İşte yeni Başkan adayı Özdemir hakkında bilgiler...