Abdullah Özdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir ne iş yapıyor, mesleği ne?

SON DAKİKA HABERİ || Lokman Çağırıcı'nın sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinin ardından AK Parti'nin Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu. Sıcak gelişmenin ardından 'Abdullah Özdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? AK Parti'nin Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir ne iş yapıyor, mesleği ne?' soruları gündeme geldi. İşte yeni Başkan adayı Özdemir hakkında bilgiler...
ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Kastamonu'da 1983'te dünyaya gelen Abdullah Özdemir, Yıldız Teknik Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği bölümünü (yarı İngilizce) ve İstanbul Kültür Üniversitesinde de yüksek lisans eğitimini tamamladı.
AK PARTİ BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ABDULLAH ÖZDEMİR NE İŞ YAPIYOR, MESLEĞİ NE?
İngilizce bilen Özdemir, evli ve 1 çocuk babasıdır. AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir İBB Meclis Üyesi, Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı - (2007-2014) Ak Parti Bağcılar Gençlik Kolları İlçe Başkanı görevlerini yürütmektedir.