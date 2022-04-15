Okulların ara tatil sürecine girmesinin ardından öğrenciler ve velileri tarafından okulların ne zaman açılacağı merak edilip araştırılmaya başlandı. 8 Nisan itibariyle başlayan ara tatil süreci sona eriyor. Okullar ikinci ara tatil sonrası yüz yüze eğitime devam edecek. Peki, 18 Nisan okullar tatil mi? 18 Nisan Pazartesi okul var mı, ders işlenecek mi? Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2022 Tatil Takvimi!
OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci, ikinci ara tatile çıktı. 11 - 15 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek ara tatil sonrasında 18 Nisan Pazartesi günü itibariyle öğrenciler için ders zili yeniden çalacak.
Bu sebeple 18 Nisan'da okullar tatil olmayacak....
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
İkinci dönemin son ders zili ise 17 Haziran Cuma günü çalacak ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.