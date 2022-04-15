❗15 Nisan 2022 İslam Memiş altın yorumları son dakika! Gram ve çeyrek altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları neden düşüyor, yükseliyor?

🔔GRAM ALTIN 1450 TL'YE KADAR ÇIKACAK!

Yaptığı altın yorumları ile dikkat çeken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yeni açıklaması ile de gündem oluşturdu. Memiş gram altın fiyatının 1450 TL'ye kadar çıkacağını ifade etti.

🔔HER DÜŞÜŞÜ FIRSAT OLARAK DEĞERLENDİRİN!

Memiş, "Her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirin. 1 ay sonraki senaryoları gördüğünüz zaman ne demek istediğimi net bir şekilde görebilirsiniz." diye konuştu.