Sosyal medyada gündem yarattı! Arabası olan milyonlar dikkat edin! Binlerce lira kaybedebilirsiniz

sayıda sosyal medya kullanıcı bu mesajı paylaşmaya başladı. Dolandırıcılar bu kez de düzmece HGS borcu mesajı göndererek kullanıcıları ağlarına düşürmeye çalışıyor. Linke tıklayan kullanıcılar düzmece HGS sayfasına yönlendiriliyor ve kredi kartıyla borcun ödenmesi isteniyor. Tuzağa düşmeyen kullanıcılar ise sosyal medyada paylaşımlar yaparak bu tarz dolandırıcılıklara karşı uyarıyor.
Borcunuzun bu şekilde ödenmesi isteniyor
Linke tıklayan kullanıcıların sahte HGS sayfasına yönlendiriliyor. Burada T.C. kimlik numarasını otomobil plakasını aratarak sahte bir borç bakiyesi gösteriliyor ve ileri sayfada kredi kartıyla borcun ödenmesi isteniyor.
Sosyal medyada gündem oldu
Uyanıkların tuzağına düşmeyen birtakım kullanıcıların söz hususu tuzağı sosyal medyada paylaşarak şuur oluşturulmasını sağladı. Sosyal medyada bir çok kullanıcı kendilerine gönderilen sahte HGS mesajlarını paylaştı.