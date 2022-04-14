Ordu, Tekirdağ, Çanakkale RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022! Ordu, Tekirdağ, Çanakkale’de iftar ve sahur saat kaçta?

Tüm illerden vatandaşlar Ramazan ayının başlamasıyla birlikte iftar ve sahur saatlerini sorguluyor. Bu mübarek ayda oruç tutarak ibadetlerini yerine getirecekler imsakiye saatlerini sorguluyor. Ramazan'ın başlangıcında merak edilen konu ise 81 il imsakiyesi 2022 oldu. Peki Ordu, Tekirdağ, Çanakkale'de ilk iftar ve sahur saat kaçta? İlk oruç ne zaman, hangi tarihte?
Ramazan ayı neden bu kadar özel bir yere sahiptir? Ramazan'ın faziletleri nelerdir? Ramazan ayı ile ilgili hadisler nelerdir?
📌 Ramazan ayında oruç tutmak, İslam dininin esaslarından ve Müslümanların yerine getirmekle yükümlü oldukları beş ibadetten biridir. İslam, iman ve ihlas kavramlarının tanımlarının yapıldığı Cibril hadisine göre İslam beş temel esas üzerine kuruludur. Bunlar: "Allah'tan başka ilah olmadığı ve Hz. Muhammed'in (sav) O'nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet getirmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve oruç tutmaktır."
🔍Cibril hadisi nedir?
Cebrail aleyhisselâmın Peygamber Efendimizin de aralarında bulunduğu sahabelerin yanına insan suretiyle gelip iman, ihlas gibi bazı soruları Resulullah'a sorarak cevabını alması hadisesine denir.
📌Allah-u Teâla Kur'an-ı Kerim'i Ramazan ayında indirmeye başlamıştır.