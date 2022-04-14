MEB İOKBS sınavı başvuruları ne zaman başlıyor? 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf PYBS (İOKBS) Bursluluk sınavı 2022 ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın her sene düzenlediği PYBS İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavı'nın (İOKBS) tarihleri açıklandı. Bursluluk sınavı başvuruları her yıl yoğun ilgi görüyor. Bursluluk sınavı 2022 ne zaman yapılacak? Burs almak isteyen öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başvuruları alınan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına yoğun ilgi gösteriyorlar. MEB yayınladığı takvimde 2022 yılı sınav tarihini duyurdu.