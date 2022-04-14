MARMARAY 2022 RAMAZAN SEFER SAATLERİNE GÜNCELLEME! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbullulara güzel haberi verdi. Açıklama son dakika olarak duyuruldu. Ramazan ayı bu yıl 2 Nisan'da başladı. Farz olan oruçlar 2 Mayıs tarihine kadar tutulacak. Ardından da Ramazan Bayramı kutlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre Ramazan ayına özel Marmaray sefer saatleri arttırıldı. Marmarayı kullanan binlerce İstanbullu konuya ilişkin detayları araştırıyor. Peki Marmaray sefer sayısı arttı mı? Marmaray sefer saatleri uzatıldı mı? Ramazan'da Marmaray kaça kadar çalışacak? (2 Nisan - 2 Mayıs) İşte merak edilen soruların yanıtları...
MARMARAY SEFER SAATLERİ UZATILDI MI?
Ramazan ayı boyunca Marmaray, metro, tramvay ve finiküler,sefer saatleri uzatıldı. Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruda "2 Nisan saat 00.00 itibarıyla Ramazan ayı boyunca M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, T1, T4, T5 tramvay ve F1 füniküler hatlarımızda seferlerimiz 02.00'ye kadar devam edecektir." ifadelerine yer verildi. Metronun yanı sıra Marmaray sefer saatleri de Ramazan ayına özel güncellendi.
RAMAZAN'DA MARMARAY KAÇA KADAR ÇALIŞACAK?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Twitter'da yapılan açıklamada, "Marmaray seferleri ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece saat 02.00'ye kadar uzatılmıştır" denildi.
İETT SEFER SAATLERİ GÜNCELLENDİ
İETT Genel Müdürlüğü, İstanbulluların Ramazan etkinlik alanlarına ulaşmalarını sağlamak için ek seferler düzenleyecek. Metrobüs ve gece hatları da 24 saat yolcu taşımayı sürdürecek.
Ramazan ayında Metrobüs ile birlikte 10 hatta, gece 00.00-06.00 arası dahil olmak üzere 24 saat yolcu taşınmaya devam edilecek.