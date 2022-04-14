Bugün anlık ATA ALTIN alış satış fiyatı! CANLI: Ata altın ne kadar oldu, kaç TL? Güncel altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Son durum...

BUGÜN ANLIK ATA ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI! Güncel altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi merak ediliyor. Döviz kurunda ve altın fiyatlarındaki dikkat çeken hareketlilik vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yatırımcılar sık sık en güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Peki güncel piyasalarda gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ve ATA altın fiyatları ne kadari kaç TL oldu? CANLI: Ata altın ne kadar oldu, kaç TL? İşte son durum...
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 2022
Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını, ATA altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum şöyle:
GRAM ALTIN
ALIŞ: 922,49
SATIŞ: 922,66
(CANLI ALTIN FİYATLARI TABLODAKİ GİBİDİR)
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.498,00
SATIŞ: 1.516,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.993,00
SATIŞ: 3.032,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 6.059,86
SATIŞ: 6.210,88
ATA ALTIN
ALIŞ: 6059.86
SATIŞ: 6210.88
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 5.979,00
SATIŞ: 6.044,00
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 836,96
SATIŞ: 843,22
İSLAM MEMİŞ SON DAKİKA ALTIN YORUMLARI!
Altının ons değerindeki hareketliliğin ardından altın fiyatları araştırmaya başlandı. Çeyrek altın, gram altın fiyatlarındaki son durum yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda yatırım yapmak isteyenler uzman görüşlerine kitlendi.
GRAM ALTIN 1450 TL'YE KADAR ÇIKACAK!
Yaptığı altın yorumları ile dikkat çeken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yeni açıklaması ile de gündem oluşturdu. Memiş gram altın fiyatının 1450 TL'ye kadar çıkacağını ifade etti.
HER DÜŞÜŞÜ FIRSAT OLARAK DEĞERLENDİRİN!
Memiş, "Her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirin. 1 ay sonraki senaryoları gördüğünüz zaman ne demek istediğimi net bir şekilde görebilirsiniz." diye konuştu.