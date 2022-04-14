AUZEF sınav giriş belgeleri için araştırmalar yoğunluk kazandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri merakla bahar dönemi vize sınavlarını bekliyorlar. AUZEF bahar dönem ara sınavları 16 Nisan ve 17 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 1. oturum 16 Nisan'da saat 9:30'da başlayacak. Peki, İÜ AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler!
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
AUZEF sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. 13 - 14 Kasım 2021 tarihlerinde yapılan güz dönemi ara sınav giriş belgeleri 9 Kasım tarihinde yayımlanmıştı. Adaylar sınav giriş belgelerini http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak alabildiler.
AUZEF SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?
16 Nisan'da birinci oturum saat 09:30'da başlayacak. İkinci oturum saati ise 14:00 olacak. Pazar günü ise üçüncü ve dördüncü oturum gerçekleşecek. 17 Nisan'da yapılacak olan üçüncü oturum 09:30'da, dördüncü oturum ise 15:00'da başlayacak.
Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde: AUZEF Ara Sınavı 3. oturumunda sınavı bulunmakla birlikte 2022 ALES/1 sınavına katılmak isteyen öğrencilerimize, ALES sınav giriş belgelerini auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden 17 Nisan 2022 saat 23.59'a kadar sisteme yükledikleri takdirde sadece 3. oturum için mazeret sınav hakkı tanınacaktır. (Belge yükleyen öğrencilerin ALES/1 sınavına girip girmedikleri ÖSYM'den doğrulanacaktır. ALES/1 sınavına girmedikleri tespit edilen öğrenciler mazeret sınavına giremeyeceklerdir).