ais.osym.gov.tr: 👉e-YÖKDİL 2022 BAŞVURU EKRANI! e-YÖKDİL başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Sınav ücreti ve tarihi 2022!

2022 ÖSYM sınav takvimi, çeşitli sınavlara girecekler tarafından sorgulanıyor. e - Yökdil ne zamn yapılacak? takvim.com.tr ekibi olarak ÖSYM sınav takvimini ve bu yıl gerçekleşecek tüm sınav tarihlerini derledik! e- YÖKDİL başvuru tarihi ve kılavuzu araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün daha önce yaptığı açıklamada, 'Önümüzdeki yıl e-YÖKDİL'i elektronik sınav merkezlerimizde uygulamaya başlayacağız.' demişti. 2022 ÖSYM sınav takvimi ile başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Peki, e-YÖKDİL başvuru kılavuzu yayımlandı mı? e- Yökdil ne zaman? İşte merak edilenler!