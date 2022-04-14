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    • Haberler
    • 14.04.2022 08:02
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    • 14.04.2022 08:02
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    2022 EKPSS sınav yerleri açıklandı mı? EKPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM Giriş belgeleri yayınlandı mı?

    EKPSS ne zaman yapılacak? 2022 EKPSS sınav tarihi için ÖSYM duyurusu yayınlandı. Sınava giriş yapmak için kayıt yaptıran adaylar EKPSS ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM tarafından uygulanacak olan EKPSS, takvim doğrultusunda nisan ayında gerçekleştirilecek. Peki, EKPSS ne zaman yapılacak? 2022 EKPSS sınav yerleri açıklandı mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2022 EKPSS sınav yerleri açıklandı mı? EKPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM Giriş belgeleri yayınlandı mı?

    EKPSS ne zaman yapılacak? 2022 EKPSS sınav tarihi için ÖSYM duyurusu yayınlandı. Sınava giriş yapmak için kayıt yaptıran adaylar EKPSS ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM tarafından uygulanacak olan EKPSS, takvim doğrultusunda nisan ayında gerçekleştirilecek. Peki, EKPSS ne zaman yapılacak? 2022 EKPSS sınav yerleri açıklandı mı? İşte merak edilenler!

    EKPSS 2022 oturumuna kısa bir süre kala sınav tarihi ve yerleri bilgisi gündeme geldi. ÖSYM tarafından uygulanacak olan EKPSS, takvim doğrultusunda nisan ayında gerçekleştirilecek. Sınav tarihinden önce sınav giriş belgesini edinmek ve sınav yerlerini öğrenmek isteyen adaylar araştırma yapıyor. EKPSS, 24 Nisan 2022 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacak.

    Sınavda; adayların öğrenim düzeylerine ve engel gruplarına uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren bir soru kitapçığı ve bir cevap kâğıdı kullanılacaktır. Testler her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı olarak hazırlanacaktır.

        Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uygulamaları ile gerçekleştirilecektir.

        Sınavın 24 Nisan'da gerçekleşecek olması nedeniyle 18-22 Nisan tarihleri arasında EKPSS sınav giriş belgesinin yayınlanması bekleniyor.
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