2022 EKPSS sınav yerleri açıklandı mı? EKPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM Giriş belgeleri yayınlandı mı?

EKPSS ne zaman yapılacak? 2022 EKPSS sınav tarihi için ÖSYM duyurusu yayınlandı. Sınava giriş yapmak için kayıt yaptıran adaylar EKPSS ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM tarafından uygulanacak olan EKPSS, takvim doğrultusunda nisan ayında gerçekleştirilecek. Peki, EKPSS ne zaman yapılacak? 2022 EKPSS sınav yerleri açıklandı mı? İşte merak edilenler!