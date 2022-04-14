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    • Haberler
    • 14.04.2022 08:00
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    • 14.04.2022 08:00
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    🎬Masumlar Apartmanı 66. bölüm izle! 📺12 Nisan TRT 1 Masumlar Apartmanı son bölüm kesintisiz - tek parça izle seçeneği!

    Masumlar Apartmanı her Salı heyecanla izlenmeye devam ediliyor. Son bölümünde heyecanının limitini aşan Masumlar Apartmanı 66. bölümüyle bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Bu bağlamda dizinin fanatikleri Masumlar Apartmanı son bölüm izle seçeneği hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte Masumlar Apartmanı 66. bölüm full, tek parça izle seçeneği ile 5 Ekim TRT 1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle seçeneği haberimizde!

    takvim.com.tr
    🎬Masumlar Apartmanı 66. bölüm izle!

    Masumlar Apartmanı her Salı heyecanla izlenmeye devam ediliyor. Son bölümünde heyecanının limitini aşan Masumlar Apartmanı 66. bölümüyle bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Bu bağlamda dizinin fanatikleri Masumlar Apartmanı son bölüm izle seçeneği hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte Masumlar Apartmanı 66. bölüm full, tek parça izle seçeneği ile 5 Ekim TRT 1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle seçeneği haberimizde!

    MASUMLAR APARTMANI 66. BÖLÜM CANLI İZLE

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    MASUMLAR APARTMANI 66. BÖLÜM KONUSU

    Ceylan, kazanın ardından hastaneye kaldırılır. Han, endişe içinde doktorun vereceği haberi beklerken bir yandan da suçluluk duygusuyla boğuşur. Üstelik, kazanın sonuçları sadece onlar için değil, başkaları için de ağırdır. Han'ın yine çöplüğe sığınmaktan başka çaresi kalmaz.

        Burada yaşadığı bir karşılaşma ise hayatında yepyeni bir sayfa açacaktır. Gülben, hem Han hem de Safiye için endişelenirken, babasının yaptığı bir şey onu derinden etkiler.

        Memduh'un biyopsi sonucu hazırdır ancak Ege'yle birlikte hastaneye giderlerken, sonucu öğrenmeyi bir gün daha ertelemek ister. Onun yerine, torunuyla birlikte bir hayalini gerçekleştirecektir. Safiye, doktor hanımın ziyaretinden sonra belki de herkes için dönüm noktası olacak bir karar verir. Gidip o kişiyle vedalaşacaktır.
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        Haberler Haberler 🎬Masumlar Apartmanı 66. bölüm izle! 📺12 Nisan TRT 1 Masumlar Apartmanı son bölüm kesintisiz - tek parça izle seçeneği!
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