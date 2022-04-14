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    • Haberler
    • 14.04.2022 00:00
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    • 14.04.2022 07:00
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    👨🏻‍⚖️HAKİM 2. BÖLÜM İZLE! 🎬11 Nisan atv dizisi HAKİM son bölüm kesintisiz - tek parça izle seçeneği!

    ATV ekranlarının yeni dizisi Hakim 2. bölümle bu akşam saat 20:00'da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Hasibe Eren gibi tecrübeli oyuncuların yer aldığı Hakim dizisi yayınlanan ilk bölümüyle büyük ses getirmişti. 2. bölümü merakla bekleyen izleyiciler son gelişmeler hakkında araştırmalara başladı. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde, Ozan’ın kaza yaptığı arabanın yakalanmasıyla beraber bazı gerçekler su yüzüne çıkar. Arabayı hurdacıya götüren genç gözaltına alınır. İşte ATV HAKİM dizisi canlı izleme seçenekleri...

    takvim.com.tr
    👨🏻‍⚖️HAKİM 2. BÖLÜM İZLE! 🎬11 Nisan atv dizisi HAKİM son bölüm kesintisiz - tek parça izle seçeneği!

    ATV ekranlarının yeni dizisi Hakim 2. bölümle bu akşam saat 20:00'da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Hasibe Eren gibi tecrübeli oyuncuların yer aldığı Hakim dizisi yayınlanan ilk bölümüyle büyük ses getirmişti. 2. bölümü merakla bekleyen izleyiciler son gelişmeler hakkında araştırmalara başladı. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde, Ozan'ın kaza yaptığı arabanın yakalanmasıyla beraber bazı gerçekler su yüzüne çıkar. Arabayı hurdacıya götüren genç gözaltına alınır. İşte ATV HAKİM dizisi canlı izleme seçenekleri...

    HAKİM 2. BÖLÜM CANLI İZLE

    HAKİM SON BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYINIZ!

    HAKİM 2.BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

    Ozan'ın kaza yaptığı arabanın yakalanmasıyla beraber bazı gerçekler su yüzüne çıkar. Arabayı hurdacıya götüren genç gözaltına alınır. Ömer Arif iyice köşeye sıkışır. Yasemin'den yardım isteyen Ömer Arif için işler gittikçe zorlaşmaktadır.

    Ömer Arif kazanın izlerini silmeye çalışırken, Ozan ise kendi başına hareket eder. Babasından gizli, öldürdüğü gencin mezarına gider. Mezarda karşılaştığı kişi Ozan'ın hayatını değiştirecektir...

        Azem ise yakalanan genç çocuğun arkasında kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Kendi yöntemleriyle olayı soruşturan Azem, şok edici bir gerçeği fark eder… Bu gerçek herkes için sonun başlangıcı olacaktır...

        HAKİM DİZİSİ HAKKINDA

        Yapımcı : Limon Film / Hayri Aslan

        Yönetmen : Erkan Tunç, Süleyman Mert Özdemir

        Senaryo : Yılmaz Şahin, Çağla Kızılelma

        Oyuncular : Erdal Beşikçioğlu (Ömer Arif Derman), Yurdaer Okur (Azem Demirkıran), Ebru Özkan (Yasemin Kaner), Uğur Yücel (Cevdet Dağıstanlı), Hasibe Eren (Gülbahar Yalçın), Fatih Berk Şahin (Ozan Derman), Seda Akman (Zümrüt Demirkıran), Eslem Akar (Deniz Demirkıran), Gülsen Tuncer (Semra Dağlı), Burcu Kara (Ayşe Korkmaz), Naz Çağla Irmak (Ceren Seyhan), Hakan Yufkacıgil (Celayir), Gökçen Gökçebağ (Rüzgar), Cem Söküt (Pusat Yalçın), Zamire Zeynep Özdemir (Esma), Ahmet Yıldırım (Mücahit), Rojhat Özsoy (Cuma), Almila Bayraktar (Yeliz), Ahmet Batuhan Çebi (Samet), Atilla Emirhan Kırık (Mustafa), Şura Asel Şener (Rabia), Selen Polat (Özge)
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        Haberler Haberler 👨🏻‍⚖️HAKİM 2. BÖLÜM İZLE! 🎬11 Nisan atv dizisi HAKİM son bölüm kesintisiz - tek parça izle seçeneği!
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