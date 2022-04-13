MUKABELE NE ZAMAN HANGİ GÜN BAŞLIYOR 2022? Ramazanda mukabele olacak mı, hangi kanalda? Diyanet mukabele saatleri!

MUKABELE VE FAZİLETİ

Kur'an literatüründe mukabele: Cebrâil aleyhisselâm-ın her sene Ramazan ayında Peygamber Efendimize sallâllâhu aleyhi ve selleme gelerek Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı müzakere etmelerini, birbirlerine okumalarını ifade eder.

Ramazân-ı Şerîf'in en mühim vasfı, bir Kur'ân-ı Kerîm mevsimi olmasıdır. Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve sellem her Ramazan Cebrâil'le birlikte o zamana kadar nâzil olan Kur'ân'ı mukâbele usûlüyle karşılıklı okurlardı.

İbni Mes'ûd radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Kim Kur'ân-ı Kerîm'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir." (Tirmizî, Fezâilü'l-Kur'ân 16)